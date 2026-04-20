ЕС против любой схемы оплаты прохода через Ормузский пролив, заявила Каллас - РИА Новости, 20.04.2026
17:15 20.04.2026
ЕС против любой схемы оплаты прохода через Ормузский пролив, заявила Каллас

Кая Каллас е. Архивное фото
  • ЕС категорически против любой схемы оплаты прохода через Ормузский пролив, заявила глава евродипломатии Кая Каллас.
  • Каллас подчеркнула, что в Ормузском проливе ежедневно происходят изменения в зависимости от того, открыт этот водный путь или закрыт, а любая схема оплаты за проезд неприемлема.
БРЮССЕЛЬ, 20 апр - РИА Новости. ЕС категорически против "любой схемы" оплаты прохода через Ормузский пролив, заявила глава евродипломатии Кая Каллас.
Ормузском проливе ежедневно происходят изменения в зависимости от того, открыт этот водный путь или закрыт. Любая схема оплаты за проезд неприемлема", - заявила она в совместном подходе к прессе с премьер-министром Палестины в Брюсселе.
ВМС США начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.
