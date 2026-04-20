СМИ: Израиль после ухода Орбана окажется под риском санкций со стороны ЕС

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Израиль после ухода Виктора Орбана с поста премьера в Венгрии рискует оказаться под санкциями со стороны Евросоюза, сообщает издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов и чиновников.
"Когда (глава победившей на парламентских выборах в Венгрии партии "Тиса" – ред.) Петер Мадьяр… станет премьер-министром, эти санкции, вероятно, продвинутся", - пишет издание.
"Это стоило Израилю некоторых друзей", - заявил источник.
Кроме того, высокопоставленный чиновник заявил изданию, что ЕС может приостановить соглашение об ассоциации с Израилем в случае, если Италия изменит позицию и не будет выступать против этой меры.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне ухудшения ситуации в секторе Газа предложила приостановить торговую часть соглашения по ассоциации с Израилем. В октябре 2025 года Еврокомиссия поддержала это решение, однако санкции против Израиля введены не были. По данным издания EUobserver, министры иностранных дел стран ЕС во вторник намерены снова обсудить предложение ввести санкции в отношении Израиля.