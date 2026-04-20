СМИ: Израиль после ухода Орбана окажется под риском санкций со стороны ЕС
10:18 20.04.2026
Politico: Израиль после ухода Орбана окажется под риском санкций со стороны ЕС

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Израиль после ухода Виктора Орбана с поста премьера в Венгрии рискует оказаться под санкциями со стороны Евросоюза, сообщает издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов и чиновников.
Издание напоминает, что в феврале Орбан заблокировал предложение о санкциях против израильских поселенцев на Западном берегу, тогда как их поддержали 26 из 27 стран-членов ЕС.
"Когда (глава победившей на парламентских выборах в Венгрии партии "Тиса" – ред.) Петер Мадьяр… станет премьер-министром, эти санкции, вероятно, продвинутся", - пишет издание.
Источник в ЕС заявил изданию, что серия израильских авиаударов по Ливану в начале апреля, в результате которых погибло более 250 человек, заставила Брюссель пересмотреть свое отношение к Израилю.
"Это стоило Израилю некоторых друзей", - заявил источник.
Кроме того, высокопоставленный чиновник заявил изданию, что ЕС может приостановить соглашение об ассоциации с Израилем в случае, если Италия изменит позицию и не будет выступать против этой меры.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне ухудшения ситуации в секторе Газа предложила приостановить торговую часть соглашения по ассоциации с Израилем. В октябре 2025 года Еврокомиссия поддержала это решение, однако санкции против Израиля введены не были. По данным издания EUobserver, министры иностранных дел стран ЕС во вторник намерены снова обсудить предложение ввести санкции в отношении Израиля.
