Израиль нанес удар по поселению на юге Ливана, пишут СМИ

- Израильская авиация нанесла удары по поселению Тайри на юге Ливана.
- Израильские военные совершили подрыв зданий в четырех пограничных ливанских поселениях.
БЕЙРУТ, 20 апр - РИА Новости. Израильская авиация нанесла удары по поселению Тайри на юге Ливана, информирует ливанское национальное агентство NNA.
"Израильская боевая авиация совершила агрессию, нанесла удары по населенному пункту Тайри", - говорится в сообщении.
Кроме того, израильские военные в понедельник совершили подрыв зданий в четырех пограничных ливанских поселениях, добавили в сообщении.
Как передает корреспондент РИА Новости, в небе над Бейрутом на низкой высоте ведет разведку израильский беспилотник.
