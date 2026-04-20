Армия Израиля заявила о расследовании уничтожения статуя Христа в Ливане

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что статую Иисуса Христа в Ливане действительно разбил израильский солдат, и заявила, что по факту этого инцидента проводится расследование.
Ранее ливанский информационный портал Lebanon Debate сообщил, что израильский военный разбил статую Иисуса Христа в поселении Дибель на юге Ливана.
"После завершения первоначального расследования по поводу опубликованной фотографии, на которой изображен солдат ЦАХАЛ, повреждающий христианский символ, было установлено, что на фотографии изображен солдат ЦАХАЛ, действующий на юге Ливана... Инцидент расследуется Северным командованием", - говорится в сообщении армии.
Отмечается, что ЦАХАЛ относится к инциденту с большой серьезностью и считает, что поведение солдата полностью противоречит ценностям, ожидаемым от военнослужащих. По итогам расследования к причастным будут приняты соответствующие меры.