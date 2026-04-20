Рейтинг@Mail.ru
Армия Израиля заявила о расследовании уничтожения статуя Христа в Ливане
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:53 20.04.2026
Армия Израиля заявила о расследовании уничтожения статуя Христа в Ливане

ЦАХАЛ: статую Иисуса Христа в Ливане разбил израильский солдат

© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские танки вблизи израильско-ливанской границы
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские танки вблизи израильско-ливанской границы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что статую Иисуса Христа в Ливане разбил израильский солдат.
  • По факту инцидента проводится расследование Северным командованием ЦАХАЛ.
  • ЦАХАЛ относится к инциденту с большой серьезностью и считает, что поведение солдата противоречит ценностям, ожидаемым от военнослужащих.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что статую Иисуса Христа в Ливане действительно разбил израильский солдат, и заявила, что по факту этого инцидента проводится расследование.
Ранее ливанский информационный портал Lebanon Debate сообщил, что израильский военный разбил статую Иисуса Христа в поселении Дибель на юге Ливана.
"После завершения первоначального расследования по поводу опубликованной фотографии, на которой изображен солдат ЦАХАЛ, повреждающий христианский символ, было установлено, что на фотографии изображен солдат ЦАХАЛ, действующий на юге Ливана... Инцидент расследуется Северным командованием", - говорится в сообщении армии.
Отмечается, что ЦАХАЛ относится к инциденту с большой серьезностью и считает, что поведение солдата полностью противоречит ценностям, ожидаемым от военнослужащих. По итогам расследования к причастным будут приняты соответствующие меры.
В миреЛиванИисус ХристосВоенная операция США и Израиля против ИранаИзраиль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала