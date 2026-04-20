Нетаньяху заявил, что война с Ираном еще не окончена - РИА Новости, 20.04.2026
00:15 20.04.2026
Нетаньяху заявил, что война с Ираном еще не окончена

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с президентом Аргентины Хавьером Милеем заявил, что война с Ираном еще не окончена.
  • Нетаньяху отметил, что новые события в войне с Ираном возможны в любой момент.
ТЕЛЬ-АВИВ, 20 апр - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье заявил, что война с Ираном еще не окончена, отметив, что "новые события" возможны в любой момент.
"Мы живем во времена больших испытаний и огромных последствий. Вместе с Соединенными Штатами мы ведем борьбу против... Ирана... Мы достигли огромных успехов. Но это еще не конец, и в любой момент могут произойти новые события", - заявил Нетаньяху, слова которого приводит его канцелярия.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
ЦАХАЛ не покинет территорию Ливана после прекращения огня, заявил Нетаньяху
16 апреля, 19:27
Данное заявление было сделано на встрече с президентом Аргентины Хавьером Милеем, который прибыл в Иерусалим с официальным визитом.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры закончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
Мир после Ирана
17 марта, 08:00
 
