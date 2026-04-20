Нетаньяху заявил, что война с Ираном еще не окончена

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с президентом Аргентины Хавьером Милеем заявил, что война с Ираном еще не окончена.
- Нетаньяху отметил, что новые события в войне с Ираном возможны в любой момент.
ТЕЛЬ-АВИВ, 20 апр - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье заявил, что война с Ираном еще не окончена, отметив, что "новые события" возможны в любой момент.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры закончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
Мир после Ирана
17 марта, 08:00