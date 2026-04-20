В СССР нейтральный статус был бы предательством, заявила Ишмуратова

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости, Александр Говоров. Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова на XIII Югорском лыжном марафоне, соорганизатором и главным спонсором которого выступил ВТБ, заявила в интервью РИА Новости, что российским спортсменам не стоило ехать на Олимпийские игры в нейтральном статусе, прогибаясь под решения Международного олимпийского комитета (МОК), продиктованные Западом.
После начала СВО многие международные спортивные федерации по рекомендации МОК ввели запрет на участие россиян в соревнованиях. К летней Олимпиаде-2024 в Париже после серии жестких проверок были допущены в нейтральном статусе 15 завоевавших лицензии спортсменов из России, к зимним Играм-2026 - 13 атлетов.
"Все зависит от угла зрения. Если говорить о политической стороне, то ехать не стоило. А если о спортивной, то стоило. И со стороны телевидения, болельщиков, СМИ. Страна разделилась на два лагеря. Мы понимаем, что в советское время такого бы не было. В СССР это было просто неприемлемо и, безусловно, считалось бы предательством. Я думаю, что этот вопрос вообще бы не поднимался. Была идеология, все в стране понимали, что мы никогда не были подвластны капитализму. Мы всегда показывали Западу, что мы мощнее и сильнее, мы были едины. В любом случае я как замполит могу сказать, что не стоило выступать в нейтральном статусе и лишний раз прогибаться под решение МОК", - отметила Ишмуратова.