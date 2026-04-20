Ишмуратова поблагодарила президента за пенсию на сумму 60 тысяч рублей

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова поблагодарила президента России Владимира Путина за олимпийскую пенсию, отметив, что это хорошая сумма, спасающая в определенные моменты жизни.

Ишмуратовой 53 года. Она является двукратной олимпийской чемпионкой Игр в Турине 2006 года, также в ее активе бронза Олимпиады 2002 года. Ишмуратова - пятикратная чемпионка мира и четырехкратная победительница чемпионатов Европы.