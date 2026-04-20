Ишмуратова поблагодарила президента за пенсию на сумму 60 тысяч рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова поблагодарила президента России Владимира Путина за олимпийскую пенсию, отметив, что это хорошая сумма, спасающая в определенные моменты жизни.
"Хочу сказать огромное спасибо нашему президенту за то, что есть олимпийская пенсия, которую получают все олимпийские чемпионы. Это спасает очень здорово. Мы могли бы и этого не получать. Не стоит жаловаться на то, что у тебя есть. Я благодарна всему, особенно когда тебе помогают и что-то для тебя делают. Надо благодарить за то, что у тебя это есть, поэтому мне хватает, и я за все благодарю судьбу. Конечно, 60 тысяч для меня хорошая сумма. У кого-то в регионах, да и в Москве это целая зарплата, на которую живет семья. А для нас это благодарность нашим спортивным результатам, поэтому я благодарна", - приводит слова Ишмуратовой Sport24.
Ишмуратовой 53 года. Она является двукратной олимпийской чемпионкой Игр в Турине 2006 года, также в ее активе бронза Олимпиады 2002 года. Ишмуратова - пятикратная чемпионка мира и четырехкратная победительница чемпионатов Европы.