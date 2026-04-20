Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Биатлон
 
15:26 20.04.2026 (обновлено: 15:57 20.04.2026)
Ишмуратова поблагодарила президента за пенсию на сумму 60 тысяч рублей

Ишмуратова заявила, что благодарна президенту за олимпийскую пенсию

© РИА Новости / Евгений Биятов | Светлана Ишмуратова
Светлана Ишмуратова - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова поблагодарила президента России Владимира Путина за олимпийскую пенсию.
  • Ишмуратова отметила, что олимпийская пенсия — это хорошая сумма, которая спасает в определенные моменты жизни.
  • Ишмуратова является двукратной олимпийской чемпионкой Игр в Турине 2006 года, а также имеет бронзовую медаль Олимпиады 2002 года.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова поблагодарила президента России Владимира Путина за олимпийскую пенсию, отметив, что это хорошая сумма, спасающая в определенные моменты жизни.
"Хочу сказать огромное спасибо нашему президенту за то, что есть олимпийская пенсия, которую получают все олимпийские чемпионы. Это спасает очень здорово. Мы могли бы и этого не получать. Не стоит жаловаться на то, что у тебя есть. Я благодарна всему, особенно когда тебе помогают и что-то для тебя делают. Надо благодарить за то, что у тебя это есть, поэтому мне хватает, и я за все благодарю судьбу. Конечно, 60 тысяч для меня хорошая сумма. У кого-то в регионах, да и в Москве это целая зарплата, на которую живет семья. А для нас это благодарность нашим спортивным результатам, поэтому я благодарна", - приводит слова Ишмуратовой Sport24.
Ишмуратовой 53 года. Она является двукратной олимпийской чемпионкой Игр в Турине 2006 года, также в ее активе бронза Олимпиады 2002 года. Ишмуратова - пятикратная чемпионка мира и четырехкратная победительница чемпионатов Европы.
БиатлонСветлана ИшмуратоваСпорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    21.04 12:00
    А. Блинкова
    Э. Калиева
  • Футбол
    21.04 17:30
    Сочи
    Крылья Советов
  • Футбол
    21.04 19:45
    ЦСКА
    Ростов
  • Футбол
    21.04 22:00
    Брайтон
    Челси
  • Футбол
    21.04 22:00
    Интер М
    Комо
  • Футбол
    21.04 22:10
    Ланс
    Тулуза
  • Футбол
    21.04 22:30
    Реал Мадрид
    Алавес
  • Футбол
    21.04 22:30
    Жирона
    Бетис
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала