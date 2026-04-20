МОСКВА, 20 апр - РИА Новости, Александр Говоров. Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова на XIII Югорском лыжном марафоне, соорганизатором и главным спонсором которого выступает ВТБ, в разговоре с РИА Новости отметила, что украинским спортсменам и болельщикам годами прививали негативное отношение к россиянам, используя ложные ценности.

Степан Бандера - лидер "Организации украинских националистов"* (ОУН*), один из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН* - "Украинской повстанческой армии"* (УПА*). УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. На счету ОУН*-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня - массовое уничтожение польского населения в Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.