"Сделали из Бандеры героя": Ишмуратова прошлась по украинским спортсменам

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости, Александр Говоров. Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова на XIII Югорском лыжном марафоне, соорганизатором и главным спонсором которого выступает ВТБ, в разговоре с РИА Новости отметила, что украинским спортсменам и болельщикам годами прививали негативное отношение к россиянам, используя ложные ценности.
"Конечно, были хорошие отношения. Жили в одной гостинице, питались одной пищей, ходили друг к другу в гости. Прекрасно общались. Вся конкуренция была исключительно на трассе. Мы все выросли в СССР, нам нечего было делить, была одна страна. А сейчас у них что-то произошло в мозгах. Я думаю, что это результат ментальной войны, когда без единого выстрела озлоблена вся страна. Начали с образования, сделали из Бандеры героя. Хотя, казалось бы, какой он герой. Настоящий садист, насильник, изверг. Но стал символом Украины. В итоге всей стране подменили ценности, изменили взгляды на мир. А обвинили во всем, как они называют, москалей. Русские у них виноваты вообще во всем. Куда ни плюнь, везде российский след. У них уже это все настолько глубоко в подсознании, что на раз-два не поменяешь. Они все равно будут нас ненавидеть. Украинцы с пеленок ненавидят Россию и русских людей", - отметила Ишмуратова.
Степан Бандера - лидер "Организации украинских националистов"* (ОУН*), один из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН* - "Украинской повстанческой армии"* (УПА*). УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. На счету ОУН*-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня - массовое уничтожение польского населения в Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.
* Запрещенная в России экстремистская организация