"Конец войне". В США ужаснулись произошедшему в Иране
21:09 20.04.2026 (обновлено: 23:10 20.04.2026)
"Конец войне". В США ужаснулись произошедшему в Иране

Дэвис: США не смогут выйти победителями из конфликта на Ближнем Востоке

© AP Photo / Iranian Army — Иранские военные на побережье Ормузского пролива
Иранские военные на побережье Ормузского пролива. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис призвал президента Дональда Трампа закончить конфликт на Ближнем Востоке.
  • Дэвис считает, что продолжение конфликта с Ираном нанесет серьезный ущерб национальной безопасности США и может разрушить мировую экономику.
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети Х призвал президента Дональда Трампа закончить конфликт на Ближнем Востоке.
«
"Следующие 48-72 часа могут стать решающими для интересов Америки. Если президент Трамп снова попытается разрушить Иран, ущерб, нанесенный нашим вооруженным силам, и соразмерное ослабление нашей национальной безопасности в целом будут серьезными. Что еще важнее, мы можем поджечь фитиль, который взорвет мировую экономику и уничтожит нашу собственную, и в худшем случае на восстановление может потребоваться целое поколение", — написал он.
По его словам, географическое положение, размеры, культура и обороноспособность Ирана не могут быть преодолены имеющимися у Штатов ресурсами.
«
"Даже если бы мы решили задействовать все наши силы, включая сотни тысяч сухопутных войск, мы бы просто увеличили потери. Пришло время признать реальность, ограничить ущерб и положить конец этой войне дипломатическим путем", — резюмировал Дэвис.
Накануне президент Дональд Трамп сообщил, что американская делегация отправилась в Исламабад для новых контактов с Ираном. Трамп также добавил, что надеется на сделку с Тегераном, при этом обвинив исламскую республику в "нарушении перемирия".
В пятницу исламская республика разрешила проход в Ормузский пролив для всех коммерческих судов до конца действия перемирия. Это произошло на фоне достижения договоренности о прекращении огня в Ливане. Трамп, со своей стороны, отказался снять блокаду с иранских портов, пока стороны не заключат сделку. После этого Тегеран объявил о восстановлении военного режима контроля над проливом.
