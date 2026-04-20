Участие Ирана в переговорах с США по-прежнему под вопросом, пишут СМИ

ТЕГЕРАН, 20 апр - РИА Новости. Участие Ирана в переговорах с США по-прежнему под вопросом и зависит от выполнения поставленных Тегераном условий, сообщило иранское агентство Tasnim.

По его данным, вопрос морской блокады США является наиболее серьезной помехой для переговоров, что Иран озвучил посреднику в лице Пакистана . Tasnim также указывает на чрезмерные требования США, отмечая, что Тегеран ожидает более реалистичного подхода со стороны Вашингтона

"До тех пор, пока не будут устранены основные препятствия, ясных перспектив для достижения приемлемой сделки не вырисовывается, а у Ирана нет оснований для участия в американском театре", - написало агентство, отметив, что "какой-либо перемены в решении Ирана о неучастии в переговорах пока не было".

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи в ходе брифинга в понедельник отмечал, что у Тегерана пока нет планов по проведению второго раунда переговоров с США, отметив, что решения по поводу того, состоятся или же не состоятся переговоры, пока нет.

При этом президент США Дональд Трамп заявил, что делегация США с участием вице-президента США Джей Ди Вэнса в понедельник вечером прибудет в Исламабад для переговоров с Ираном.