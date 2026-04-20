МИД: Иран подтвердил готовность помогать проходу российских судов в Ормузе - РИА Новости, 20.04.2026
18:50 20.04.2026 (обновлено: 19:03 20.04.2026)
МИД: Иран подтвердил готовность помогать проходу российских судов в Ормузе

© AP Photo Сухогруз в Ормузском проливе
Сухогруз в Ормузском проливе. Архивное фото
  • Иран подтвердил готовность помогать проходу российских судов через Ормузский пролив.
  • Об этом сообщили в МИД РФ по итогам телефонного разговора министров иностранных дел России и Ирана.
МОСКВА, 20 апр- РИА Новости. Иран подтвердил готовность делать всё возможное для обеспечения беспрепятственного пропуска российских судов и грузов через Ормузский пролив, сообщили в МИД РФ.
"Иранская сторона подтвердила готовность делать всё от неё зависящее для обеспечения беспрепятственного пропуска российских судов и грузов через упомянутую водную артерию (Ормузский пролив - ред.)", - говорится в сообщении ведомства по итогам телефонного разговора министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи.
 
