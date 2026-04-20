Аракчи сообщил Лаврову позицию Ирана по нарушению США перемирия

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в ходе телефонного разговора проинформировал министра иностранных дел России Сергея Лаврова о позиции республики в связи с допущенными США нарушениями режима прекращения огня, сообщает МИД РФ.