Аракчи сообщил Лаврову позицию Ирана по нарушению США перемирия
18:46 20.04.2026 (обновлено: 18:56 20.04.2026)
Аракчи сообщил Лаврову позицию Ирана по нарушению США перемирия

Аракчи сообщил Лаврову позицию Ирана по нарушению США режима прекращения огня

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Ирана Аббас Аракчи проинформировал Сергея Лаврова о позиции республики по поводу нарушений США режима прекращения огня.
  • Среди нарушений со стороны США упомянуты незаконная морская блокада Ормузского пролива и захват иранского контейнеровоза.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в ходе телефонного разговора проинформировал министра иностранных дел России Сергея Лаврова о позиции республики в связи с допущенными США нарушениями режима прекращения огня, сообщает МИД РФ.
"Аббас Аракчи (глава МИД Ирана - ред.) проинформировал Сергея Лаврова о позиции Исламской Республики в связи с допущенными Соединёнными Штатами нарушениями режима прекращения огня, включая незаконную морскую блокаду Ормузского пролива и захват иранского контейнеровоза", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
Появились подробности разговора Лаврова с Аракчи
9 апреля, 17:18
 
