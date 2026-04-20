Аракчи сообщил Лаврову позицию Ирана по нарушению США перемирия

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД Ирана Аббас Аракчи проинформировал Сергея Лаврова о позиции республики по поводу нарушений США режима прекращения огня.
- Среди нарушений со стороны США упомянуты незаконная морская блокада Ормузского пролива и захват иранского контейнеровоза.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в ходе телефонного разговора проинформировал министра иностранных дел России Сергея Лаврова о позиции республики в связи с допущенными США нарушениями режима прекращения огня, сообщает МИД РФ.
"Аббас Аракчи (глава МИД Ирана - ред.) проинформировал Сергея Лаврова о позиции Исламской Республики в связи с допущенными Соединёнными Штатами нарушениями режима прекращения огня, включая незаконную морскую блокаду Ормузского пролива и захват иранского контейнеровоза", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
