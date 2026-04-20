Трамп сообщил, когда США снимут блокаду с Ирана

ВАШИНГТОН, 20 апр – РИА Новости. США не снимут блокаду с Ирана, пока не заключат сделку с Тегераном, сообщил американский президент Дональд Трамп.
Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.