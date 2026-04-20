Трамп сообщил, когда США снимут блокаду с Ирана - РИА Новости, 20.04.2026
18:10 20.04.2026 (обновлено: 18:19 20.04.2026)
Трамп сообщил, когда США снимут блокаду с Ирана

Трамп: США не снимут блокаду с Ирана, пока не заключат сделку с Тегераном

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 апр – РИА Новости. США не снимут блокаду с Ирана, пока не заключат сделку с Тегераном, сообщил американский президент Дональд Трамп.
"Я не открою это (блокаду Ирана - ред.), пока не будет заключена сделка", - заявил Трамп в интервью Блумберг.
Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
