"Нас там нет". В США сделали трудное признание об Иране

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Промахи Соединенных Штатов в Иране связаны с дефицитом информации о происходящем в этой стране, заявила бывший посол США в Омане Лесли Цоу в интервью Neue Zürcher Zeitung. "Мы в США слишком мало знаем об Иране. Уже полвека у нас нет там дипломатического присутствия на месте", — говорится в публикации.

Цоу добавила, что Вашингтону не хватает понимания, как устроена власть в Иране, и что думают иранцы.



При этом она утверждает, что это касается всего Ближнего Востока.



Накануне глава Белого дома анонсировал новый раунд переговоров в Исламабаде. По его словам, встреча должна пройти сегодня. Как сообщило агентство IRNA, исламская республика отказалась принять в ней участие из-за блокады пролива и чрезмерных и нереалистичных требований США. МИД Ирана заявил, что решение о новых контактах с американцами еще не принято.