16:02 20.04.2026
"Нас там нет". В США сделали трудное признание об Иране

Лесли Цоу: США слишком мало знают об Иране

Морские пехотинцы США во время учебных стрельб на палубе десантного корабля USS Tripoli в зоне ответственности Центрального командования США в рамках операции "Эпическая ярость". Архивное фото
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Промахи Соединенных Штатов в Иране связаны с дефицитом информации о происходящем в этой стране, заявила бывший посол США в Омане Лесли Цоу в интервью Neue Zürcher Zeitung.

"Мы в США слишком мало знаем об Иране. Уже полвека у нас нет там дипломатического присутствия на месте", — говорится в публикации.
Цоу добавила, что Вашингтону не хватает понимания, как устроена власть в Иране, и что думают иранцы.

При этом она утверждает, что это касается всего Ближнего Востока.

Накануне глава Белого дома анонсировал новый раунд переговоров в Исламабаде. По его словам, встреча должна пройти сегодня. Как сообщило агентство IRNA, исламская республика отказалась принять в ней участие из-за блокады пролива и чрезмерных и нереалистичных требований США. МИД Ирана заявил, что решение о новых контактах с американцами еще не принято.
