В Иране заявили, что могут поэтапно разрешить авиаперелеты в стране

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Власти Ирана могут поэтапно разрешить авиаперелеты на западе и в центре страны с 20 апреля.
- Иран открыл воздушное пространство и часть аэропортов в восточной части страны впервые с начала обострения ситуации.
ТЕГЕРАН, 20 апр - РИА Новости. Власти Ирана могут поэтапно разрешить с 20 апреля авиаперелеты на западе и в центре страны, заявил замглавы организации гражданской авиации Ирана Хамидреза Санеи.
Организация гражданской авиации Ирана 18 апреля сообщила, что страна открыла воздушное пространство и часть аэропортов впервые с начала обострения ситуации в регионе 28 февраля. На данный момент воздушное пространство открыто в восточной части исламской республики.
"Возможно, сегодня поэтапно будут выдаваться разрешения на пассажирские перелеты из аэропортов на западе и в центральной части страны, а также аэропорта Мехрабад (в Тегеране - ред.)", - сказал Санэи агентству Mehr.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.