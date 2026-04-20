Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:49 20.04.2026
В Иране заявили, что могут поэтапно разрешить авиаперелеты в стране

Женщина с иранским флагом в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти Ирана могут поэтапно разрешить авиаперелеты на западе и в центре страны с 20 апреля.
  • Иран открыл воздушное пространство и часть аэропортов в восточной части страны впервые с начала обострения ситуации.
ТЕГЕРАН, 20 апр - РИА Новости. Власти Ирана могут поэтапно разрешить с 20 апреля авиаперелеты на западе и в центре страны, заявил замглавы организации гражданской авиации Ирана Хамидреза Санеи.
Организация гражданской авиации Ирана 18 апреля сообщила, что страна открыла воздушное пространство и часть аэропортов впервые с начала обострения ситуации в регионе 28 февраля. На данный момент воздушное пространство открыто в восточной части исламской республики.
"Возможно, сегодня поэтапно будут выдаваться разрешения на пассажирские перелеты из аэропортов на западе и в центральной части страны, а также аэропорта Мехрабад (в Тегеране - ред.)", - сказал Санэи агентству Mehr.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
В миреИранТегеран (город)США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала