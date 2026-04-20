Иран пригрозил США военным ответом на захват судна

ТЕГЕРАН, 20 апр — РИА Новости. Иран примет меры против США, когда удостоверится, что экипаж захваченного судна находится в безопасности, заявил представитель Центрального штаба военного командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари.
О захвате торгового судна Touska в Оманском заливе стало известно сегодня ночью. По данным CENTCOM, экипаж около шести часов предупреждали о нарушении блокады. После отказа выполнить требования ВМС США вывели судно из строя, открыв огонь по машинному отделению. Сейчас Touska находится под контролем американских военных.
"С учетом обстоятельств после того, как мы удостоверимся в безопасности семей и экипажа судна, подвергшегося агрессии, <...> вооруженные силы Ирана предпримут необходимые действия", — приводит слова Зольфагари местная гостелерадиокомпания.
Официальный представитель МИД исламской республики Исмаил Багаи обвинил США в нападении и нарушении режима прекращения огня. По его словам, непоследовательность их действий показывает несерьезный подход Вашингтона к дипломатическому процессу.
Восьмого апреля стороны объявили о прекращении огня на две недели. Первый раунд переговоров прошел в Исламабаде 11-12 апреля, но завершился безрезультатно.
На прошлой неделе Тегеран разрешил всем коммерческим судам проходить через Ормузский пролив до конца действия перемирия. Трамп же отказался снять блокаду с иранских портов, пока стороны не заключат сделку. В ответ КСИР объявил о перекрытии пролива и пригрозил ударами по любым судам, которые попытаются к нему приблизиться.
Накануне американский президент анонсировал новый раунд переговоров в Исламабаде. По его словам, встреча должна пройти сегодня. Как сообщило агентство IRNA, исламская республика отказалась принять в ней участие из-за блокады в Ормузском проливе и чрезмерных и нереалистичных требований США. МИД Ирана заявил, что решение о новых контактах с американцами еще не принято.