Иран расследует обстрел судов в Ормузском проливе

ТЕГЕРАН, 20 апр - РИА Новости. Иран расследует информацию об обстреле судов в Ормузском проливе, заявил официальный представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи.
Ранее Агентство Рейтер со ссылкой на источники в сфере морской безопасности и судоходства утверждает, что по меньшей мере два торговых судна были атакованы при попытке пересечения Ормузского пролива после объявления Ирана о восстановлении над ним военного режима.
"Профильные инстанции проверяют, действительно ли это (обстрел - ред.) был со стороны наших вооруженных сил, этот инцидент расследуется", - сказал Багаи в ходе брифинга, транслировавшегося иранскими СМИ.
ВМС США начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.