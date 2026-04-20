Иран заявил об отсутствии планов по проведению новых переговоров с США
10:36 20.04.2026 (обновлено: 11:50 20.04.2026)
Иран заявил об отсутствии планов по проведению новых переговоров с США

МИД Ирана: у Тегерана нет планов по проведению второго раунда переговоров с США

© Francisco SecoИранский флаг в Тегеране
Иранский флаг в Тегеране - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
© Francisco Seco
Иранский флаг в Тегеране. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил об отсутствии планов по проведению второго раунда переговоров с США.
  • Решение по поводу новых переговоров с США пока не принято, добавил он.
ТЕГЕРАН, 20 апр - РИА Новости. Планов по проведению второго раунда переговоров с США у Ирана пока нет, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
"Программы по проведению следующего раунда переговоров у нас нет", - сказал Багаи, чьи слова приводит агентство Tasnim.
Он добавил, что решение по поводу новых переговоров с США пока не принято.
"Решения, как я сказал, по поводу того, будет или не будет следующий раунд переговоров, когда он состоится, еще нет", - пояснил Багаи.
Дипломат подчеркнул, что США постоянно меняют позицию в ходе переговорного процесса, Тегеран же четко обозначил свои требования и не меняет их, в том числе в вопросе того, что для Ирана неприемлемо. В свете истекающего срока перемирия с США он отметил, что Тегеран не признает каких-либо временных рамок или ультиматумов со стороны США и полностью готов обороняться.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
