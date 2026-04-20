Иран заявил об отсутствии планов по проведению новых переговоров с США

ТЕГЕРАН, 20 апр - РИА Новости. Планов по проведению второго раунда переговоров с США у Ирана пока нет, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

"Решения, как я сказал, по поводу того, будет или не будет следующий раунд переговоров, когда он состоится, еще нет", - пояснил Багаи.