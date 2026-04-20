"Планировали взрыв". На Западе рассказали о внезапном ударе Ирана по США

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости.Иран сорвал военные планы США, выступив с инициативой открыть Ормузский пролив, заявил американский дипломат в отставке Час Фриман в эфире YouTube-канала.
"Что произойдет дальше, мы не знаем. Но одно из возможных объяснений продолжения блокады Ормузского пролива заключается в том, что администрация Трампа планировала завершить все каким‑то военным взрывом в эти выходные. <…> Такие планы, насколько мне известно, действительно существовали, но Иран их сорвал, фактически предложив открыть пролив", — отметил он.
Вместе с тем Фриман выразил уверенность, что Иран в настоящее время находится в выигрышном положении по сравнению с США.
"Победителем в этом противостоянии, по моему мнению, окажется Иран, а не США. У Ирана есть значительные запасы нефти, находящиеся за пределами Ормузского пролива, <…> и он не останется без доходов в ближайшее время", — пояснил эксперт.
Восьмого апреля Соединенные Штаты и Иран объявили о прекращении огня на две недели. Первый раунд переговоров прошел в Исламабаде в минувшие выходные, но завершился безрезультатно.
Тем не менее 17 апреля Тегеран разрешил проход в Ормузский пролив для всех коммерческих судов до конца действия перемирия. Это произошло на фоне достижения договоренности о прекращении огня в Ливане. Трамп же отказался снять блокаду с иранских портов, пока стороны не заключат сделку. В ответ КСИР объявил о перекрытии пролива и пригрозил ударами по любым судам, которые попытаются к нему приблизиться.
В воскресенье агентство IRNA передало, что Тегеран не будет участвовать во втором раунде переговоров с Вашингтоном в Исламабаде. Это решение Иран обосновал чрезмерными требованиями и нереалистичными ожиданиями Соединенных Штатов, а также продолжением американской блокады Ормузского пролива, которые он рассматривает как нарушение режима прекращения огня.
