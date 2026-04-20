Рейтинг@Mail.ru
"Планировали взрыв". На Западе рассказали о внезапном ударе Ирана по США - РИА Новости, 20.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:21 20.04.2026 (обновлено: 06:23 20.04.2026)
Фриман: Иран сорвал планы США, предложив открыть Ормузский пролив

Запуск американской ракеты "Томагавк" в рамках операции "Эпическая ярость". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости.Иран сорвал военные планы США, выступив с инициативой открыть Ормузский пролив, заявил американский дипломат в отставке Час Фриман в эфире YouTube-канала.
"Что произойдет дальше, мы не знаем. Но одно из возможных объяснений продолжения блокады Ормузского пролива заключается в том, что администрация Трампа планировала завершить все каким‑то военным взрывом в эти выходные. <…> Такие планы, насколько мне известно, действительно существовали, но Иран их сорвал, фактически предложив открыть пролив", — отметил он.
Вместе с тем Фриман выразил уверенность, что Иран в настоящее время находится в выигрышном положении по сравнению с США.
"Победителем в этом противостоянии, по моему мнению, окажется Иран, а не США. У Ирана есть значительные запасы нефти, находящиеся за пределами Ормузского пролива, <…> и он не останется без доходов в ближайшее время", — пояснил эксперт.
Восьмого апреля Соединенные Штаты и Иран объявили о прекращении огня на две недели. Первый раунд переговоров прошел в Исламабаде в минувшие выходные, но завершился безрезультатно.
Тем не менее 17 апреля Тегеран разрешил проход в Ормузский пролив для всех коммерческих судов до конца действия перемирия. Это произошло на фоне достижения договоренности о прекращении огня в Ливане. Трамп же отказался снять блокаду с иранских портов, пока стороны не заключат сделку. В ответ КСИР объявил о перекрытии пролива и пригрозил ударами по любым судам, которые попытаются к нему приблизиться.
В воскресенье агентство IRNA передало, что Тегеран не будет участвовать во втором раунде переговоров с Вашингтоном в Исламабаде. Это решение Иран обосновал чрезмерными требованиями и нереалистичными ожиданиями Соединенных Штатов, а также продолжением американской блокады Ормузского пролива, которые он рассматривает как нарушение режима прекращения огня.
В миреИранОрмузский проливСШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала