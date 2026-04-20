Рейтинг@Mail.ru
"Без колебаний". В США предупредили о новой провокации против Ирана - РИА Новости, 20.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:12 20.04.2026 (обновлено: 01:14 20.04.2026)
"Без колебаний". В США предупредили о новой провокации против Ирана

Дэвис: США готовятся к возобновлению боевых действий против Ирана

© AP PhotoАмериканский истребитель F/A-18E Super Hornet во время военной операции США против Ирана
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Офицер ВС США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Соединенные Штаты наращивают силы для возобновления боевых действий против Ирана.
  • Президент США Дональд Трамп готов пойти на этот шаг, предупредил Дэвис.
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. США наращивают силы для возобновления боевых действий против Ирана по завершении перемирия, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала.
"Мы видели множество воздушных перевозок, дополнительные силы, направленные в регион, дополнительные корабли. Так что мы (США. — Прим. ред.) определенно продолжаем наращивать присутствие, и все признаки указывают на это, включая заявление военного министра (Пита Хегсета. — Прим. пред.), который сказал: "Мы полностью готовы и ждем, когда закончится прекращение огня", — отметил эксперт.
Также Дэвис обратил внимание на воинственное заявление хозяина Белого дома Дональда Трампа.
"Президент Трамп, выступая в Белом доме, получил прямой вопрос о том, что произойдет, когда период прекращения огня закончится: вы собираетесь возобновить военные действия? И он без колебаний ответил: "Да, определенно"", — добавил эксперт.
Восьмого апреля Соединенные Штаты и Иран объявили о прекращении огня на две недели. Первый раунд переговоров прошел в Исламабаде в минувшие выходные, но завершился безрезультатно.
Тем не менее 17 апреля Тегеран разрешил проход в Ормузский пролив для всех коммерческих судов до конца действия перемирия. Это произошло на фоне достижения договоренности о прекращении огня в Ливане. Трамп же отказался снять блокаду с иранских портов, пока стороны не заключат сделку. В ответ КСИР объявил о перекрытии пролива и пригрозил ударами по любым судам, которые попытаются к нему приблизиться.
В воскресенье агентство IRNA передало, что Тегеран не будет участвовать во втором раунде переговоров с Вашингтоном в Исламабаде. Это решение Иран обосновал чрезмерными требованиями и нереалистичными ожиданиями Соединенных Штатов, а также продолжением американской блокады Ормузского пролива, которые он рассматривает как нарушение режима прекращения огня.
В миреСШАИранИзраильДэниел ДэвисДональд ТрампПит ХегсетВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала