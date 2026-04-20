"Без колебаний". В США предупредили о новой провокации против Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. США наращивают силы для возобновления боевых действий против Ирана по завершении перемирия, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала.
"Мы видели множество воздушных перевозок, дополнительные силы, направленные в регион, дополнительные корабли. Так что мы (США. — Прим. ред.) определенно продолжаем наращивать присутствие, и все признаки указывают на это, включая заявление военного министра (Пита Хегсета. — Прим. пред.), который сказал: "Мы полностью готовы и ждем, когда закончится прекращение огня", — отметил эксперт.
Также Дэвис обратил внимание на воинственное заявление хозяина Белого дома Дональда Трампа.
"Президент Трамп, выступая в Белом доме, получил прямой вопрос о том, что произойдет, когда период прекращения огня закончится: вы собираетесь возобновить военные действия? И он без колебаний ответил: "Да, определенно"", — добавил эксперт.
Восьмого апреля Соединенные Штаты и Иран объявили о прекращении огня на две недели. Первый раунд переговоров прошел в Исламабаде в минувшие выходные, но завершился безрезультатно.
Тем не менее 17 апреля Тегеран разрешил проход в Ормузский пролив для всех коммерческих судов до конца действия перемирия. Это произошло на фоне достижения договоренности о прекращении огня в Ливане. Трамп же отказался снять блокаду с иранских портов, пока стороны не заключат сделку. В ответ КСИР объявил о перекрытии пролива и пригрозил ударами по любым судам, которые попытаются к нему приблизиться.
В воскресенье агентство IRNA передало, что Тегеран не будет участвовать во втором раунде переговоров с Вашингтоном в Исламабаде. Это решение Иран обосновал чрезмерными требованиями и нереалистичными ожиданиями Соединенных Штатов, а также продолжением американской блокады Ормузского пролива, которые он рассматривает как нарушение режима прекращения огня.
