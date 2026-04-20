Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:45 20.04.2026

Какую еду предпочитала императрица Елизавета Петровна

© Фото : предоставлено пресс-службой музея истории Санкт-ПетербургаПортрет императрицы Елизаветы Петровны из коллекции музея истории Петербурга
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Дочь Петра I вошла в историю как самая блистательная и нарядная русская царица. Но мало кто знает, что за пышными корсетами скрывалась страсть к тяжелой и совсем не "светской" кухне. Что ела государыня, чтобы сохранять энергию для балов, длившихся до самого утра?

Утро начиналось с размаха

Придворные оставили описания того, как императрица начинала свой день. Завтрак Елизаветы Петровны был далек от скромности: две тарелки супа, кулебяка, солидная порция буженины — и пара рюмок сладкого хереса для аппетита.
При дворе практиковался принцип "ста блинов": чем богаче стол, тем лучше. Елизавета обожала сладкое и жирное, не отказывая себе в удовольствиях.

Французская волна на русском столе

Дочь Петра I привила дворянству страсть ко всему французскому. После того как ее отец "прорубил окно в Европу", на русский стол хлынула западная кухня. В Москву и Петербург приглашали иностранных шефов, которым фактически давали карт-бланш: искать, изобретать, удивлять.
При Елизавете гастрономия превратилась в демонстрацию роскоши. Под Петербургом и Москвой строили оранжереи, где выращивали ананасы — их подавали круглый год. Праздничные столы поражали размахом. На одном приеме могли выставить до 300 сладких пирамид — с "жидкими" конфетами, похожими на варенье, и сухими, напоминающими засахаренные фрукты.
Перейти в медиабанк
В мемуарах современников встречаются и более экзотические блюда: "фрикасе из соловьиных язычков, рагу из оленьих губ и ушей, бычьи глаза, лосиные губы в сметане, разваренные медвежьи лапы, пироги с запеченными голубями".

А русская пища как же?

Несмотря на увлечение заморскими изысками, Елизавета Петровна не изменяла любимым блюдам из детства. Русские блины со сметаной и творогом оставались ее слабостью — могла за один присест съесть две дюжины блинов. Наваристые щи, вареники, гречневая каша — все это регулярно появлялось на императорском столе.
Особую любовь она питала к выпечке: пампушки, кулебяки. Будучи заядлой охотницей, государыня часто лакомилась дичью, которую подстрелила сама. "Веселая Елисавет" не отказывала себе и в крепких напитках.

Ритм жизни без компромиссов

Елизавета жила в своем особом ритме. Еще в молодости она танцевала до рассвета, потом спала до полудня. С годами любовь к ночным развлечениям только крепла. Алкоголь был постоянным спутником застолий.
Придворные медики боялись перечить императрице. Советы, если и давались, звучали крайне осторожно — никто не хотел разгневать государыню. А тех, кто пытался настаивать на лечении и умеренности в еде, через неделю везли на каторгу в кандалах.
Перейти в медиабанк
Слова лейб-медика

Елизавета Петровна прожила 53 года. К 40 годам ее внешность сильно изменилась — из стройной красавицы она превратилась в полную женщину. Наследственность тоже сыграла роль: Петр Первый умер в 52 года, Екатерина Алексеевна — в 43.
Когда императрица скончалась, ее лейб-медик произнес фразу, которая осталась в истории: "В жизни государыни было слишком много мужчин, удовольствий и вина".
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала