Какую еду предпочитала императрица Елизавета Петровна

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Дочь Петра I вошла в историю как самая блистательная и нарядная русская царица. Но мало кто знает, что за пышными корсетами скрывалась страсть к тяжелой и совсем не "светской" кухне. Что ела государыня, чтобы сохранять энергию для балов, длившихся до самого утра?

Утро начиналось с размаха

Придворные оставили описания того, как императрица начинала свой день. Завтрак Елизаветы Петровны был далек от скромности: две тарелки супа, кулебяка, солидная порция буженины — и пара рюмок сладкого хереса для аппетита.

При дворе практиковался принцип "ста блинов": чем богаче стол, тем лучше. Елизавета обожала сладкое и жирное, не отказывая себе в удовольствиях.

Французская волна на русском столе

Дочь Петра I привила дворянству страсть ко всему французскому. После того как ее отец "прорубил окно в Европу", на русский стол хлынула западная кухня. В Москву и Петербург приглашали иностранных шефов, которым фактически давали карт-бланш: искать, изобретать, удивлять.

При Елизавете гастрономия превратилась в демонстрацию роскоши. Под Петербургом и Москвой строили оранжереи, где выращивали ананасы — их подавали круглый год. Праздничные столы поражали размахом. На одном приеме могли выставить до 300 сладких пирамид — с "жидкими" конфетами, похожими на варенье, и сухими, напоминающими засахаренные фрукты.

мемуарах современников встречаются и более экзотические блюда: "фрикасе из соловьиных язычков, рагу из оленьих губ и ушей, бычьи глаза, лосиные губы в сметане, разваренные медвежьи лапы, пироги с запеченными голубями".

А русская пища как же?

Несмотря на увлечение заморскими изысками, Елизавета Петровна не изменяла любимым блюдам из детства. Русские блины со сметаной и творогом оставались ее слабостью — могла за один присест съесть две дюжины блинов. Наваристые щи, вареники, гречневая каша — все это регулярно появлялось на императорском столе.

Особую любовь она питала к выпечке: пампушки, кулебяки. Будучи заядлой охотницей, государыня часто лакомилась дичью, которую подстрелила сама. "Веселая Елисавет" не отказывала себе и в крепких напитках.

Ритм жизни без компромиссов

Елизавета жила в своем особом ритме. Еще в молодости она танцевала до рассвета, потом спала до полудня. С годами любовь к ночным развлечениям только крепла. Алкоголь был постоянным спутником застолий.

Придворные медики боялись перечить императрице. Советы, если и давались, звучали крайне осторожно — никто не хотел разгневать государыню. А тех, кто пытался настаивать на лечении и умеренности в еде, через неделю везли на каторгу в кандалах.

Слова лейб-медика

Елизавета Петровна прожила 53 года. К 40 годам ее внешность сильно изменилась — из стройной красавицы она превратилась в полную женщину. Наследственность тоже сыграла роль: Петр Первый умер в 52 года, Екатерина Алексеевна — в 43.