Глава МИД Израиля назвал позором инцидент со статуей Иисуса Христа в Ливане

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Солдат израильской армии разбил статую Иисуса Христа на юге Ливана, инцидент попал на фото и был опубликован в социальных сетях.
- Глава МИД Израиля Гидеон Саар назвал поступок солдата позорным и противоречащим ценностям еврейского государства.
- Саар принес извинения всему христианскому миру.
ТЕЛЬ-АВИВ, 20 апр — РИА Новости. Глава МИД Израиля Гидеон Саар резко отреагировал на сообщения о том, что израильский солдат разбил статую Христа на юге Ливана.
"Я уверен, что в отношении виновных в этом гнусном поступке будут приняты необходимые строгие меры. Этот позорный поступок полностью противоречит нашим ценностям. Израиль — это страна, которая уважает различные религии и их священные символы и практикует терпимость и уважение между вероисповеданиями", — написал Саар в соцсети X.
Он также принес всему христианскому миру извинения от лица государства.
Накануне в соцсетях поднялась волна возмущения из-за фотографии, на которой израильский солдат разбивает статую Иисуса Христа. По информации портала Lebanon Debate, произошло в поселении Дибель на юге Ливана. Армия обороны Израиля подтвердила подлинность снимка и заявила, что начала расследование.