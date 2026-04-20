Глава МИД Израиля назвал позором инцидент со статуей Иисуса Христа в Ливане - РИА Новости, 20.04.2026
09:56 20.04.2026 (обновлено: 11:58 20.04.2026)
Глава МИД Израиля назвал позором инцидент со статуей Иисуса Христа в Ливане

© Фото : соцсети
Израильский военный разбивает статую Иисуса Христа в Ливане
Израильский военный разбивает статую Иисуса Христа в Ливане
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Солдат израильской армии разбил статую Иисуса Христа на юге Ливана, инцидент попал на фото и был опубликован в социальных сетях.
  • Глава МИД Израиля Гидеон Саар назвал поступок солдата позорным и противоречащим ценностям еврейского государства.
  • Саар принес извинения всему христианскому миру.
ТЕЛЬ-АВИВ, 20 апр — РИА Новости. Глава МИД Израиля Гидеон Саар резко отреагировал на сообщения о том, что израильский солдат разбил статую Христа на юге Ливана.
"Я уверен, что в отношении виновных в этом гнусном поступке будут приняты необходимые строгие меры. Этот позорный поступок полностью противоречит нашим ценностям. Израиль — это страна, которая уважает различные религии и их священные символы и практикует терпимость и уважение между вероисповеданиями", — написал Саар в соцсети X.
Он также принес всему христианскому миру извинения от лица государства.
Накануне в соцсетях поднялась волна возмущения из-за фотографии, на которой израильский солдат разбивает статую Иисуса Христа. По информации портала Lebanon Debate, произошло в поселении Дибель на юге Ливана. Армия обороны Израиля подтвердила подлинность снимка и заявила, что начала расследование.
Удар Израиля по домам ливанцев - РИА Новости, 1920, 19.04.2026
Израиль взрывает дома в приграничных ливанских поселениях, сообщил источник
Вчера, 13:10
 
