Брюссель беспокоится из-за евроинтеграции Грузии, заявил евродепутат

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Брюссель обеспокоен пребыванием у власти в Грузии партии "Грузинская мечта" в контексте возможной евроинтеграции страны, хотя в ЕС и нет официальной "доктрины" о невозможности такого сценария при этой правящей партии, заявил депутат Европейского парламента Томаш Здеховски.
Ранее в апреле глава грузинского МИД Мака Бочоришвили заявила, что процесс вступления Грузии в ЕС был приостановлен в Брюсселе, а не в Тбилиси, правящая "Грузинская мечта" никогда не приостанавливала процесс евроинтеграциию. Премьер Ираклий Кобахидзе отмечал, что Грузия заинтересована в получении полноценного членства в ЕС, несмотря на существующие вызовы внутри самого ЕС.
"В ЕС нет единой официальной "доктрины", согласно которой интеграция Грузии невозможна, пока у власти находится "Грузинская мечта". Однако на практике в Брюсселе действительно существует весьма серьезная и растущая обеспокоенность именно в этом ключе", - сообщил "Известиям" евродепутат Здеховски.
Отношения между Грузией и Евросоюзом ухудшились после того, как в мае 2024 года грузинский парламент принял закон об иноагентах. Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе 28 ноября 2024 года заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Страны ЕС, в свою очередь, критикуют политику грузинских властей за откат демократии и антизападную риторику.
По мнению Здеховски, Грузии необязательно ждать следующих выборов для начала нормализации отношений с ЕС, нужно "вернуться на путь реформ" в таких областях, как независимость судебной власти, свобода СМИ и соответствие внешней политике Евросоюза.
В Еврокомиссии при этом "Известиям" подтвердили, что двери ЕС "остаются открытыми", если Грузия "решит изменить курс и перестроиться в соответствии с ценностями и нормами ЕС".