ГП признала нежелательной деятельность Европейского молодежного форума*

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Деятельность международной организации European Youth Forum* (Европейский молодежный форум*), распространяющей фейки о России и продвигающей запрещенное ЛГБТ-движение**, признана нежелательной в России, сообщила пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

"В Генеральной прокуратуре Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности международной неправительственной организации European Youth Forum*. Форум создан в 1996 году, зарегистрирован в Бельгии", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что изначально Европейский молодежный форум позиционировал себя как площадку для развития молодежной политики и работы с молодыми людьми. Однако с началом СВО организация продемонстрировала откровенно враждебную позицию по отношению к России

Так, по данным надзорного органа, на своих официальных ресурсах Европейский молодежный форум систематически распространяет клеветническую и заведомо ложную информацию, изображая Россию как "внешнего агрессора и оккупанта, бросающего вызов глобальной системе безопасности".

"Показательным стало исключение из членов форума Ассоциации общественных объединений "Национальный совет молодежных и детских объединений России", которая состояла в нем с 2006 года. Причина - "несоответствие действий российской организации заявленной миссии и видению Европейского молодежного форума", - рассказали в ГП РФ.

Более того, подчеркнули в ведомстве, форум открыто продвигает в России ЛГБТ-движение**, активно отстаивая его права и целенаправленно подрывая традиционные семейные и нравственные устои российского общества.

Минюст РФ 20 февраля включил НКО European Youth Forum* в реестр иностранных агентов. Отмечалось, что организация распространяла фейки о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных сил РФ.

* Внесен в реестр иноагентов в РФ