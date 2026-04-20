Рейтинг@Mail.ru
ГП признала нежелательной деятельность Европейского молодежного форума* - РИА Новости, 20.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:11 20.04.2026
© РИА Новости / Максим Блинов | Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  Генпрокуратура признала деятельность международной организации European Youth Forum* (Европейский молодежный форум*) нежелательной в России.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Деятельность международной организации European Youth Forum* (Европейский молодежный форум*), распространяющей фейки о России и продвигающей запрещенное ЛГБТ-движение**, признана нежелательной в России, сообщила пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.
"В Генеральной прокуратуре Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности международной неправительственной организации European Youth Forum*. Форум создан в 1996 году, зарегистрирован в Бельгии", - сообщили в пресс-службе.
Повседневная жизнь в Москве - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
Деятельность американского университета признали нежелательной в России
31 марта, 12:45
Отмечается, что изначально Европейский молодежный форум позиционировал себя как площадку для развития молодежной политики и работы с молодыми людьми. Однако с началом СВО организация продемонстрировала откровенно враждебную позицию по отношению к России.
Так, по данным надзорного органа, на своих официальных ресурсах Европейский молодежный форум систематически распространяет клеветническую и заведомо ложную информацию, изображая Россию как "внешнего агрессора и оккупанта, бросающего вызов глобальной системе безопасности".
"Показательным стало исключение из членов форума Ассоциации общественных объединений "Национальный совет молодежных и детских объединений России", которая состояла в нем с 2006 года. Причина - "несоответствие действий российской организации заявленной миссии и видению Европейского молодежного форума", - рассказали в ГП РФ.
Более того, подчеркнули в ведомстве, форум открыто продвигает в России ЛГБТ-движение**, активно отстаивая его права и целенаправленно подрывая традиционные семейные и нравственные устои российского общества.
Минюст РФ 20 февраля включил НКО European Youth Forum* в реестр иностранных агентов. Отмечалось, что организация распространяла фейки о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных сил РФ.
* Внесен в реестр иноагентов в РФ
**Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ
Здание министерства юстиции РФ на Житной улице в Москве - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
Стэнфордский университет* внесли в перечень нежелательных организаций
10 апреля, 16:58
 
РоссияГенеральная прокуратура РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала