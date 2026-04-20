Глава МАГАТЭ назвал возможную ядерную гонку своим главным страхом - РИА Новости, 20.04.2026
19:31 20.04.2026
Глава МАГАТЭ назвал возможную ядерную гонку своим главным страхом

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал возможную гонку ядерных вооружений своим главным страхом.
  • Он заявил, что система нераспространения ядерного оружия хрупка и может дать трещину.
  • По словам главы МАГАТЭ, ядерные державы не ведут добросовестно переговоры о разоружении, как того требует статья 6 ДНЯО.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал возможную гонку ядерных вооружений своим главным страхом.
"(Гонка ядерных вооружений - ред.) - главный страх... В какой-то момент мы увидим трещину в системе (нераспространения - ред.), и затем наступит эффект домино. Это очень, очень хрупкая позиция", - заявил Гросси в интервью британской газете Telegraph.
Прямо сейчас это не так, уточнил глава МАГАТЭ.
"Но я считаю, что справедливо указать на необходимость укрепления и подтверждения приверженности элементам нераспространения, если вам нужна стабильность в мире, который, по моему мнению, в ней нуждается", - подчеркнул Гросси.
По словам главы МАГАТЭ, статья 6 Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) требует от ядерных держав добросовестно вести переговоры для продвижения к атомному разоружению, но на нынешнем этапе истории этого не предвидится.
