Глава МАГАТЭ назвал возможную ядерную гонку своим главным страхом

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал возможную гонку ядерных вооружений своим главным страхом.
Прямо сейчас это не так, уточнил глава МАГАТЭ.
"Но я считаю, что справедливо указать на необходимость укрепления и подтверждения приверженности элементам нераспространения, если вам нужна стабильность в мире, который, по моему мнению, в ней нуждается", - подчеркнул Гросси.
По словам главы МАГАТЭ, статья 6 Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) требует от ядерных держав добросовестно вести переговоры для продвижения к атомному разоружению, но на нынешнем этапе истории этого не предвидится.