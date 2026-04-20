20:17 20.04.2026 (обновлено: 20:19 20.04.2026)
Немецкая общественность активно приглашает россиян на акции 7-9 мая в ФРГ

Площадь Республики перед Рейхстагом в Берлине. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Немецкая общественность активно приглашает россиян на мемориальные мероприятия ко Дню Победы, которые пройдут 7, 8 и 9 мая в разных регионах Германии.
  • Программа памятных акций в этом году не уступает предыдущим и даже расширилась за счет инициатив со стороны немецких общественных объединений.
  • Российская сторона намерена по мере возможностей откликаться на поступающие приглашения, так как историко-мемориальная работа остается одним из ключевых приоритетов российских загранучреждений.
БЕРЛИН, 20 апр - РИА Новости. Немецкая общественность активно приглашает российскую сторону к участию в мемориальных мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы, которые пройдут 7, 8 и 9 мая в разных регионах Германии, заявил посол Российской Федерации в Берлине Сергей Нечаев.
По словам Нечаева, программа памятных акций, связанных с Днем Победы, в этом году не уступает предыдущим и даже расширилась за счет инициатив со стороны немецких общественных объединений.
"Немецкая общественность активно приглашает нас на эти мероприятия, которые они проводят 7, 8 и 9 мая в самых разных уголках Германии", - сказал журналистам российский дипломат.
Нечаев отметил, что российская сторона намерена по мере возможностей откликаться на поступающие приглашения, при этом он подчеркнул, что историко-мемориальная работа остается одним из ключевых приоритетов российских загранучреждений.
"Мы очень рады, что наши соотечественники принимают активное участие в мемориальных мероприятиях и выступают с самыми разными инициативами. Спасибо им за это. В том числе, они присматривают за советскими воинскими захоронениями, которых здесь, как вы знаете, более 4 тысяч", - добавил посол.
Нечаев уточнил, что у российской стороны сохраняются контакты с немецкими общественными объединениями, поддерживающими работу по сохранению исторической памяти.
"Это сейчас, как вы знаете, не само собой разумеющееся: есть призывы пересмотреть философию советских воинских памятников и захоронений, но есть, что называется, люди твердой воли, твердой памяти, готовые вместе с нами не допускать фальсификаций и необъективного изложения истории. И их немало, и мы им за это очень благодарны", - сообщил дипломат.
Нечаев напомнил, что у российской стороны в ФРГ немало друзей, с которыми у РФ были годы плодотворного сотрудничества - еще со времен Советского Союза. По его словам, они испытывают глубокую симпатию и благодарность к России и за освобождение от нацизма, и за объединение Германии, и за уникальное двустороннее сотрудничество во всех областях.
В миреГерманияРоссияБерлин (город)Сергей Нечаев (дипломат)
 
 
