МИД ФРГ вызывал посла России из-за публикации производителей БПЛА для Киева

БЕРЛИН, 20 апр - РИА Новости. МИД Германии сообщил о вызове посла России в Берлине Сергея Нечаева в связи с публикацией Минобороны РФ адресов производителей дронов для Киева, расположенных в Европе.
МИД ФРГ в соцсети Х назвал эти публикации "прямыми угрозами России против целей в Германии", утверждая, что они "абсолютно неприемлемы".
"Сегодня по этому поводу был вызван российский посол", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства ФРГ.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.