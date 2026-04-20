18:54 20.04.2026
МИД ФРГ вызывал посла России из-за публикации производителей БПЛА для Киева

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине. Архивное фото
БЕРЛИН, 20 апр - РИА Новости. МИД Германии сообщил о вызове посла России в Берлине Сергея Нечаева в связи с публикацией Минобороны РФ адресов производителей дронов для Киева, расположенных в Европе.
Ранее Минобороны России в официальном документе опубликовало адреса, в том числе на территории Германии, где находятся "украинские" и "совместные" с другими государствами предприятия по выпуску беспилотников и комплектующих БПЛА для Украины.
МИД ФРГ в соцсети Х назвал эти публикации "прямыми угрозами России против целей в Германии", утверждая, что они "абсолютно неприемлемы".
"Сегодня по этому поводу был вызван российский посол", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства ФРГ.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Владимир Зеленский и Фридрих Мерц во время пресс-конференции в Берлине - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
Случившееся на встрече Мерца и Зеленского из-за России вызвало ярость в ФРГ
Вчера, 08:50
 
