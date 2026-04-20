Представителей РФ не пригласили на памятные мероприятия к 9 Мая в Германии

БЕРЛИН, 20 апр - РИА Новости. Власти ФРГ не пригласили представителей России на церемонии в местах бывших концлагерей в Германии, заявил РИА Новости посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев.

"На официальные церемонии официальные российские представители не приглашаются. Но мы находим возможность почтить память советских воинов, жертв нацизма. Мы это будем обязательно делать. Никакого сомнения на этот счет нет", - сказал посол, отвечая на вопрос о приглашении российских представителей на церемонии в местах бывших концлагерей, освобожденных советскими солдатами.