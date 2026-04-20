Представителей РФ не пригласили на памятные мероприятия к 9 Мая в Германии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Представителей России не пригласили на церемонии в местах бывших концлагерей в Германии.
- Но российская сторона находит возможность почтить память советских воинов, жертв нацизма, заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев
БЕРЛИН, 20 апр - РИА Новости. Власти ФРГ не пригласили представителей России на церемонии в местах бывших концлагерей в Германии, заявил РИА Новости посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев.
"На официальные церемонии официальные российские представители не приглашаются. Но мы находим возможность почтить память советских воинов, жертв нацизма. Мы это будем обязательно делать. Никакого сомнения на этот счет нет", - сказал посол, отвечая на вопрос о приглашении российских представителей на церемонии в местах бывших концлагерей, освобожденных советскими солдатами.
Российские представители в последние годы не входят в число официальных гостей на памятных церемониях в местах бывших концлагерей в Германии. Списки приглашенных формирует принимающая сторона - администрации мемориальных комплексов и профильные фонды при участии местных властей.
Российская сторона при этом продолжает посещать мемориалы, возлагать цветы и проводить памятные акции вне официальных церемоний, проводимых в Германии.