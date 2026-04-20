МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Правительство канцлера Германии Фридриха Мерца стремится поддерживать оружием Киев, но не делает ничего для помощи немецким гражданам, заявил в беседе с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер