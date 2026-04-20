МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Правительство канцлера Германии Фридриха Мерца стремится поддерживать оружием Киев, но не делает ничего для помощи немецким гражданам, заявил в беседе с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер
Владимир Зеленский во вторник находился с визитом в Берлине, где встретился с Мерцем. Как заявил Зеленский, Украина и Германия подписали десять соглашений, в том числе о поставках систем противовоздушной обороны. Министр обороны Украины Михаил Федоров также заявил о согласовании с ФРГ документов о поставках и финансировании производства вооружения на четыре миллиарда евро.
"Вместо того чтобы наконец-то помочь жителям Германии, федеральные власти предпочитают накачивать деньгами коррумпированную банду Зеленского и продолжать ужасную войну", - сказал Нимайер, комментируя визит Зеленского в ФРГ.
По оценке собеседника агентства, многомиллиардная помощь Германии Украине - беспрецедентное хищение денег у немецких граждан. Политик подчеркнул, что выплаты Киеву и поставки оружия нужно прекратить. Он также раскритиковал стремление Мерца обеспечить Киев кредитом на 90 миллиардов евро от Евросоюза.
"Конечно, значительная часть этого бремени ляжет на плечи немецкого налогоплательщика", - отметил Нимайер.