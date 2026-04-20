В Германии раскритиковали стремление Мерца помочь Украине
04:19 20.04.2026
В Германии раскритиковали стремление Мерца помочь Украине

РИА Новости: Нимайер раскритиковал Мерца за помощь Зеленскому в ущерб немцам

© REUTERS / Nadja WohllebenКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер раскритиковал правительство канцлера Германии Фридриха Мерца за стремление поддерживать Украину оружием, отметив, что власти не делают ничего для помощи немецким гражданам.
  • Ральф Нимайер назвал многомиллиардную помощь Германии Украине хищением денег у немецких граждан и выступил за прекращение выплат Киеву и поставок оружия.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Правительство канцлера Германии Фридриха Мерца стремится поддерживать оружием Киев, но не делает ничего для помощи немецким гражданам, заявил в беседе с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер
Владимир Зеленский во вторник находился с визитом в Берлине, где встретился с Мерцем. Как заявил Зеленский, Украина и Германия подписали десять соглашений, в том числе о поставках систем противовоздушной обороны. Министр обороны Украины Михаил Федоров также заявил о согласовании с ФРГ документов о поставках и финансировании производства вооружения на четыре миллиарда евро.
"Вместо того чтобы наконец-то помочь жителям Германии, федеральные власти предпочитают накачивать деньгами коррумпированную банду Зеленского и продолжать ужасную войну", - сказал Нимайер, комментируя визит Зеленского в ФРГ.
По оценке собеседника агентства, многомиллиардная помощь Германии Украине - беспрецедентное хищение денег у немецких граждан. Политик подчеркнул, что выплаты Киеву и поставки оружия нужно прекратить. Он также раскритиковал стремление Мерца обеспечить Киев кредитом на 90 миллиардов евро от Евросоюза.
"Конечно, значительная часть этого бремени ляжет на плечи немецкого налогоплательщика", - отметил Нимайер.
В миреГерманияКиевУкраинаВладимир ЗеленскийФридрих МерцМихаил Федоров
 
 
