Гарбузов: компании Москвы представили разработки на выставке в Узбекистане

МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Пять высокотехнологичных компаний, которые являются резидентами ОЭЗ "Технополис Москва", представили свою продукцию на VI Международной промышленной выставке "Иннопром. Центральная Азия" в Ташкенте, рассказал министр правительства столицы, глава городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.

Он уточнил, что выставка проходит с 20 по 22 апреля.

"Столица системно поддерживает предприятия при выходе на зарубежные рынки. Один из эффективных инструментов продвижения — участие в международных мероприятиях. На выставке "Иннопром. Центральная Азия" свою продукцию представили пять высокотехнологичных компаний из ОЭЗ Москвы. Это производители образовательного и интерактивного оборудования, роботизированных систем и специальной дорожно-коммунальной техники", — приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.

Например, компания "Интеллектуальные робот системы" показала универсальный роботизированный комплекс для сварки частей корпусов контрольно-измерительных приборов, в частности кориолисовых расходомеров и ультразвуковых счетчиков жидкостей.

Также предприятие "ВДК" представило цифровой насос-дозатор для высокоточного дозирования реагентов, комплект статических смесителей для нефтяной отрасли и погружную мешалку. Данное оборудование применяют в системах водоподготовки, на станциях водоснабжения, очистных сооружениях и в сельском хозяйстве.

Еще одна компания - "Научные развлечения" - привезла несколько образовательных наборов, в том числе детскую цифровую лабораторию. Благодаря чему можно изучать магнитное поле, температуру, электричество и проводить эксперименты. Также на выставке представили интерактивное оборудование, устройства вторичного электропитания и специальную дорожно-коммунальную технику.

ОЭЗ "Технополис Москва" в этом году отмечает 20-летний юбилей со дня основания. За два десятилетия проект трансформировался из стартовой площадки для инноваций в ключевой хаб отечественной промышленности. На данный момент на 10 площадках общей площадью более 430 гектаров локализовано производство более 240 высокотехнологичных предприятий. Они работают в микроэлектронике, приборостроении, биомедицине, ИТ и робототехнике. Количество созданных высококвалифицированных рабочих мест составляет 30 тысяч.