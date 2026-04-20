Тренер "Краснодара" прокомментировал итоги матча с "Балтикой"

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев после ничьей в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против калининградской "Балтики" заявил журналистам, что "быки" не выиграли битву, но впереди есть еще пять туров.
19 апреля 2026 • начало в 19:30
Завершен
59’ • Хуан Боселли
90’ • Жубал
43’ • Мингиян Бевеев
66’ • Максим Петров
"Кроме результата, мы очень довольны содержанием, физической составляющей. Очень динамичный матч был. С "Балтикой" каждая команда играет сложно, многие играют с ней серо, а у нас получился яркий матч. Соответствующая атмосфера, полный стадион, благодарю наших болельщиков - была фантастическая поддержка. К сожалению, две ошибки нам очень дорого стоили. В первом тайме Хуан Боселли не должен был вставать и продолжать атаку, когда у Ильи Петрова уже есть карточка, - это стопроцентное удаление. И второй момент - это второй пропущенный мяч, но такие моменты бывают. Отдали все силы, похвалил каждого футболиста. Война еще не закончена, битву мы не выиграли, но есть еще пять туров. Будем делать все, что в наших силах, чтобы добиться максимального результата", - заявил Мусаев на пресс-конференции, видеозапись которой опубликована на официальном сайте "Краснодара".
На вопрос о том, было ли сложно выходить на игру, зная, что "Зенит" свой матч выиграл, тренер "быков" ответил: "Я думаю, что нужно от этого абстрагироваться, ничего хорошего, когда ты много думаешь о "Зените". У нас есть сложный соперник - это "Балтика", и нужно их обыграть. Даже если бы "Зенит" проиграл, мы бы хотели оторваться, я думаю, никто бы на это не отвлекался. Это не имеет никакого значения".
Говоря о травме бразильского полузащитника Дугласа Аугусто, Мусаев рассказал, что игроку для восстановления "нужно две-три недели".