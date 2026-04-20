Рейтинг@Mail.ru
ФСБ задержала представителя руководства брянского МЧС
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:07 20.04.2026 (обновлено: 12:14 20.04.2026)
ФСБ задержала представителя руководства брянского ГУМЧС по превышению полномочий

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Брянской области задержано должностное лицо из числа руководящего состава ГУМЧС по подозрению в превышении должностных полномочий.
  • Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК России в связи с оказанием содействия юридическому лицу в успешном прохождении аттестации и получении лицензии.
  • Следователи проводят оперативно-разыскные мероприятия по закреплению доказательной базы и устанавливают иные эпизоды противоправной деятельности.
БРЯНСК, 20 апр - РИА Новости. Должностное лицо в руководстве брянского ГУМЧС задержано по обвинению превышении должностных полномочий, сообщили в региональном УФСБ журналистам.
"УФСБ России по Брянской области совместно с УЭБ и ПК УМВД России по Брянской области при участии ГУ СБ МЧС России выявлена и пресечена противоправная деятельность должностного лица из числа руководящего состава ГУМЧС России по Брянской области, причастного к превышению должностных полномочий в интересах коммерческой структуры", - заявили в ведомстве.
Как уточнили в пресс-службе УФСБ, следственным отделом управления возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий).
"По версии следствия… должностное лицо с подчиненными сотрудниками оказали содействие юридическому лицу в успешном прохождении в 2025 году аттестации и, как следствие, незаконном получении лицензии на право осуществления специализированных работ", - рассказали в пресс-службе УФСБ.
Сейчас следователи проводят оперативно-разыскные мероприятия по закреплению доказательной базы вменяемого задержанному преступления, также устанавливаются иные эпизоды противоправной деятельности и ее участники, добавляется в сообщении.
ПроисшествияРоссияБрянская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала