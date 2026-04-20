ФСБ задержала представителя руководства брянского МЧС

БРЯНСК, 20 апр - РИА Новости. Должностное лицо в руководстве брянского ГУМЧС задержано по обвинению превышении должностных полномочий, сообщили в региональном УФСБ журналистам.

"УФСБ России по Брянской области совместно с УЭБ и ПК УМВД России по Брянской области при участии ГУ СБ МЧС России выявлена и пресечена противоправная деятельность должностного лица из числа руководящего состава ГУМЧС России по Брянской области, причастного к превышению должностных полномочий в интересах коммерческой структуры", - заявили в ведомстве.

Как уточнили в пресс-службе УФСБ, следственным отделом управления возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий).

"По версии следствия… должностное лицо с подчиненными сотрудниками оказали содействие юридическому лицу в успешном прохождении в 2025 году аттестации и, как следствие, незаконном получении лицензии на право осуществления специализированных работ", - рассказали в пресс-службе УФСБ.