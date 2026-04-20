Краткий пересказ от РИА ИИ Французский политолог Ксавье Моро заявил, что современным правящим кругам Франции стоит брать пример с российских парламентариев.

По мнению Моро, французские политики демонстрируют низкий уровень знаний истории своей страны и слабое владение французским языком.

Ксавье Моро считает, что российские парламентарии правильно одеваются и отлично владеют русским языком.

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Современные правящие круги Франции не знают историю своей страны и плохо владеют французским языком, поэтому им стоит брать пример с российских коллег, заявил в беседе с РИА Новости французский политический аналитик, основатель центра политического и стратегического анализа STRATPOL Ксавье Моро, который баллотируется на пост консульского советника Франции в России.

Консульские выборы проходят раз в шесть лет, в 2026 году они состоятся 31 мая. Консульский советник – это выборный представитель французской диаспоры, не относящийся к дипломатической службе: его избирают граждане Франции , постоянно проживающие за границей. Избранный представитель французов за рубежом затем участвует в избрании французских сенаторов.

"Современные французские правящие круги скатились до посредственности. Мы видим интеллектуальный уровень французского политического класса - это страшно. Начиная от полного незнания истории, даже истории Франции, вплоть до низкого уровня французского языка, неумения одеваться соответствующим образом", - сказал агентству Моро.

Пример российских парламентариев в данном контексте мог бы быть поучительным, подчеркнул собеседник агентства.