Финн поставил на участке чучело Стубба

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Житель Финляндии выпилил из дерева полноразмерную фигуру финского президента Александра Стубба, теперь чучело стоит на участке и "вполне хорошо" отпугивает птиц, сообщает газета Ilta-Sanomat.
"Перед домом жителя (города) Пори стоит фигура, изображающая президента Александра Стубба. Это скульптура, вырезанная бензопилой из сосны 31-летним Тапани Лахденсуу", - говорится в сообщении издания.
Как уточняет газета, Лахденсуу обычно создает фигуры животных, и раньше он не делал скульптур, изображающих людей. По его словам, на создание "скульптуры" Стубба ушло около месяца.
"Теперь она служит пугалом для птиц. Справляется со своей задачей вполне хорошо", - приводит слова финна издание.
Автор также выставил свое творение на продажу и надеется, что Стубб увидит созданную им "скульптуру", добавляет газета.