Финн поставил на участке чучело Стубба

Краткий пересказ от РИА ИИ Житель финского города Пори Тапани Лахденсуу выпилил из дерева полноразмерную фигуру президента Финляндии Александра Стубба.

Чучело лидера страны на участке отпугивает птиц.

Автор выставил фигуру на продажу и надеется, что Стубб увидит созданную им "скульптуру".

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Житель Финляндии выпилил из дерева полноразмерную фигуру финского президента Александра Стубба, теперь чучело стоит на участке и "вполне хорошо" отпугивает птиц, сообщает газета Ilta-Sanomat

"Перед домом жителя (города) Пори стоит фигура, изображающая президента Александра Стубба. Это скульптура, вырезанная бензопилой из сосны 31-летним Тапани Лахденсуу", - говорится в сообщении издания.

Как уточняет газета, Лахденсуу обычно создает фигуры животных, и раньше он не делал скульптур, изображающих людей. По его словам, на создание "скульптуры" Стубба ушло около месяца.

"Теперь она служит пугалом для птиц. Справляется со своей задачей вполне хорошо", - приводит слова финна издание.