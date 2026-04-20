16:45 20.04.2026
Финн поставил на участке чучело Стубба

© Фото : соцсети Tapani Lahdensuu ja Eetu MäkiЖитель Пори Тапани Лахденсуу вырезал из дерева финского президента Александра Стубба
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Житель финского города Пори Тапани Лахденсуу выпилил из дерева полноразмерную фигуру президента Финляндии Александра Стубба.
  • Чучело лидера страны на участке отпугивает птиц.
  • Автор выставил фигуру на продажу и надеется, что Стубб увидит созданную им "скульптуру".
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Житель Финляндии выпилил из дерева полноразмерную фигуру финского президента Александра Стубба, теперь чучело стоит на участке и "вполне хорошо" отпугивает птиц, сообщает газета Ilta-Sanomat.
"Перед домом жителя (города) Пори стоит фигура, изображающая президента Александра Стубба. Это скульптура, вырезанная бензопилой из сосны 31-летним Тапани Лахденсуу", - говорится в сообщении издания.
Как уточняет газета, Лахденсуу обычно создает фигуры животных, и раньше он не делал скульптур, изображающих людей. По его словам, на создание "скульптуры" Стубба ушло около месяца.
"Теперь она служит пугалом для птиц. Справляется со своей задачей вполне хорошо", - приводит слова финна издание.
Автор также выставил свое творение на продажу и надеется, что Стубб увидит созданную им "скульптуру", добавляет газета.
