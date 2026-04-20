Фигуристы Коломенская и Фролов вернулись в группу Самохина

- Танцевальный дуэт фигуристов Анна Коломенская и Артем Фролов возобновил тренировки в команде тренера Дениса Самохина.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости, Влад Жуков. Танцевальный дуэт фигуристов Анна Коломенская/Артем Фролов возобновил тренировки в команде тренера Дениса Самохина, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Спортсмены в понедельник провели первую тренировку после возвращения.
Коломенская и Фролов тренировались под руководством Самохина до сезона-2025/26. Прошлый соревновательный год они провели в команде Анжелики Крыловой. На юниорском уровне они становились серебряными призерами первенства России и Финала Гран-при России.