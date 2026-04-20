Некоторые лидеры ЕС взяли курс на подготовку к войне, заявил генсек ОДКБ

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Некоторые европейские лидеры взяли курс на милитаризацию и подготовку к войне, заявил генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Таалатбек Масадыков.

По словам Масадыкова, вызывает особую тревогу усиление конфронтации на глобальном и региональном уровнях, приближение очагов нестабильности к границам зоны ответственности государств-членов ОДКБ.

"Весьма непростой остается ситуация в Восточно-Европейском регионе коллективной безопасности. Фактически разрушена система договоров в сфере европейской безопасности, десятилетиями служившая краеугольным камнем безопасности на континенте. Некоторые европейские лидеры взяли курс на милитаризацию и подготовку к войне", - сказал он на заседании совета ПА ОДКБ.