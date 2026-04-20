Некоторые лидеры ЕС взяли курс на подготовку к войне, заявил генсек ОДКБ - РИА Новости, 20.04.2026
14:12 20.04.2026
Некоторые лидеры ЕС взяли курс на подготовку к войне, заявил генсек ОДКБ

Масадыков: некоторые лидеры ЕС взяли курс на милитаризацию и подготовку к войне

Флаги стран-участников ЕС - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генсек ОДКБ Таалатбек Масадыков заявил, что некоторые европейские лидеры взяли курс на милитаризацию и подготовку к войне.
  • По словам Масадыкова, приближение очагов нестабильности вызывает особую тревогу усиление конфронтации на глобальном и региональном уровнях.
  • Масадыков отметил, что система договоров в сфере европейской безопасности фактически разрушена.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Некоторые европейские лидеры взяли курс на милитаризацию и подготовку к войне, заявил генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Таалатбек Масадыков.
В понедельник в Москве прошло заседание совета Парламентской ассамблеи ОДКБ.
По словам Масадыкова, вызывает особую тревогу усиление конфронтации на глобальном и региональном уровнях, приближение очагов нестабильности к границам зоны ответственности государств-членов ОДКБ.
"Весьма непростой остается ситуация в Восточно-Европейском регионе коллективной безопасности. Фактически разрушена система договоров в сфере европейской безопасности, десятилетиями служившая краеугольным камнем безопасности на континенте. Некоторые европейские лидеры взяли курс на милитаризацию и подготовку к войне", - сказал он на заседании совета ПА ОДКБ.
