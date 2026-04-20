01:07 20.04.2026 (обновлено: 02:23 20.04.2026)
Евродепутат Волгин заявил, что ЕК вмешивается везде и во все в ЕС

Здание Европарламента в Страсбурге
Здание Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат Европарламента от Болгарии Петар Волгин заявил, что Еврокомиссия вмешивается во все дела в Евросоюзе.
  • Волгин заявил, что ЕК хочет хочет, чтобы в странах ЕС управляли партии, которые слепо подчиняются диктату Брюсселя.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Депутат Европарламента от Болгарии Петар Волгин на фоне парламентских выборов в Болгарии заявил, что Еврокомиссия вмешивается везде и во все в Евросоюзе, желая контролировать ситуацию в каждом государстве-члене ЕС.
В марте бывший глава Болгарии Румен Радев зарегистрировался для участия в досрочных парламентских выборах, убедительную победу на которых ему прочат опросы общественного мнения. Выборы прошли 19 апреля. По данным exit poll компании ⁠Alpha Research, партия "Прогрессивная Болгария", к которой присоединился Радев, лидирует с 37,5% голосов. Издание Politico при этом ранее писало, что ЕС испытывает беспокойство из-за Радева, который может занять пост премьера страны после предстоящих досрочных парламентских выборов, в связи с его позицией по Украине и импорту российской нефти.
"Европейская комиссия вмешивается везде и во всё. Она хочет держать под контролем ситуацию в каждом государстве-члене ЕС. Она хочет, чтобы там управляли партии, которые слепо подчиняются диктату Брюсселя. Поэтому Еврокомиссия недвусмысленно указывает на те партии, которые считает полностью лояльными своей политике", - сказал Волгин газете "Известия", отвечая на вопрос, вмешивается ли ЕК в выборы в Болгарии.
