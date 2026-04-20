Евродепутат Волгин заявил, что ЕК вмешивается везде и во все в ЕС

Краткий пересказ от РИА ИИ Депутат Европарламента от Болгарии Петар Волгин заявил, что Еврокомиссия вмешивается во все дела в Евросоюзе.

Волгин заявил, что ЕК хочет хочет, чтобы в странах ЕС управляли партии, которые слепо подчиняются диктату Брюсселя.

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Депутат Европарламента от Болгарии Петар Волгин на фоне парламентских выборов в Болгарии заявил, что Еврокомиссия вмешивается везде и во все в Евросоюзе, желая контролировать ситуацию в каждом государстве-члене ЕС.

В марте бывший глава Болгарии Румен Радев зарегистрировался для участия в досрочных парламентских выборах, убедительную победу на которых ему прочат опросы общественного мнения. Выборы прошли 19 апреля. По данным exit poll компании ⁠Alpha Research, партия "Прогрессивная Болгария", к которой присоединился Радев, лидирует с 37,5% голосов. Издание Politico при этом ранее писало, что ЕС испытывает беспокойство из-за Радева, который может занять пост премьера страны после предстоящих досрочных парламентских выборов, в связи с его позицией по Украине и импорту российской нефти.