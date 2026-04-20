Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:37 20.04.2026
Доля нефтегазового сектора в ВВП России упала до исторического минимума

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Нефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Доля нефтегазового сектора в экономике России по итогам прошлого года снизилась до рекордно низких 13%.
  • Снижение доли нефтегазового сектора связано со структурной трансформацией экономики и усилением роли обрабатывающей промышленности и отраслей, ориентированных на внутреннее потребление.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Доля нефтегазового сектора в экономике России по итогам прошлого года снизилась до рекордно низких 13%, следует из анализа РИА Новости данных статистики. Это произошло из-за усиления вклада в ВВП обрабатывающей промышленности и ориентированных на внутреннее потребление отраслей, прокомментировали агентству в РАНХиГС.
Так, в прошлом году вклад нефтегазового сектора в экономику сократился на 3 процентных пункта - до 13%. Настолько низких показателей еще не было, предыдущий минимум был в 2020 году на уровне 14%.
Одновременно доля ненефтегазового сектора достигла 87% против 84% в 2024 году. При этом в целом ВВП в прошлом году увеличился на 1%, составив 214,3 триллиона рублей в номинальном выражении.
"Снижение доли нефтегазового сектора также связано со структурной трансформацией экономики и усилением роли обрабатывающей промышленности и отраслей, ориентированных на внутреннее потребление, например, строительство, гостиничный бизнес и общепит", - сказал РИА Новости старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований Президентской академии Владимир Еремкин.
При этом по итогам текущего года доля нефтегаза в структуре российского ВВП на фоне нескольких месяцев высоких цен на нефть и газ в мире из-за ближневосточного конфликта может увеличиться на 1-2 процентного пункта, допускает эксперт.
С ним согласен и главный экономист "БКС Мир инвестиций" Илья Федоров, который ждет роста среднегодовой цены на нефть в 2026 году на уровне 65 долларов за баррель против 52 долларов в прошлом году.
ЭкономикаРоссияБКС Мир инвестиций
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала