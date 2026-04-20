Эксперт оценил последствия закрытия Ормузского пролива для Европы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Португальский аналитик Алешандри Геррейру считает, что даже при восстановлении судоходства через Ормузский пролив Европа не сможет избежать экономического удара от долгого прекращения поставок топлива из Персидского залива.
- Геррейру подчеркнул, что восстановление нормальных поставок топлива в Европу займет несколько месяцев, за это время ряд секторов экономик европейских стран продолжат нести существенный ущерб, а могут и вовсе обрушиться
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Даже восстановление нормального судоходства через Ормузский пролив не даст Европе избежать экономического удара от долгого прекращения поставок топлива из Персидского залива, поделился оценкой с РИА Новости португальский аналитик Алешандри Геррейру.
"Даже при возвращении Ормузского пролива в норму эффект от этого (для экономики Европы - ред.) все равно не будет немедленным", - сказал Геррейру агентству.
Собеседник подчеркнул, что восстановление нормальных поставок топлива в Европу займет несколько месяцев. В это время ряд секторов экономик европейских стран продолжат нести существенный ущерб, а могут и вовсе обрушиться. В качестве примера последствий закрытия Ормузского пролива, уже настигших Европу, Геррейру привел ситуацию в Португалии. Там цена литра бензина превысила отметку в два евро.
"Такой уровень цен наблюдался только при других экономических кризисах в прошлом", - подчеркнул аналитик.
В пятницу глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Ормузский пролив полностью открыт для коммерческих судов на время прекращения огня в Ливане. Однако президент США Дональд Трамп заявил, что блокада Штатами морских портов Ирана все равно останется в силе до полной реализации сделки с Тегераном. Впоследствии ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана с вечера субботы перекрыли Ормузский пролив, это продлится до полного снятия морской блокады иранских портов со стороны США, следует из заявления пресс-службы КСИР.
ВМС США начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
