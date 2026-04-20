Рейтинг@Mail.ru
Эксперт оценил последствия закрытия Ормузского пролива для Европы
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:56 20.04.2026
Эксперт оценил последствия закрытия Ормузского пролива для Европы

Геррейру: открытие Ормузского пролива не спасет Европу от экономического удара

© AP Photo / Asghar BesharatiКонтейнеровоз в Ормузском проливе у побережья острова Кешм, Иран
Контейнеровоз в Ормузском проливе у побережья острова Кешм, Иран - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Португальский аналитик Алешандри Геррейру считает, что даже при восстановлении судоходства через Ормузский пролив Европа не сможет избежать экономического удара от долгого прекращения поставок топлива из Персидского залива.
  • Геррейру подчеркнул, что восстановление нормальных поставок топлива в Европу займет несколько месяцев, за это время ряд секторов экономик европейских стран продолжат нести существенный ущерб, а могут и вовсе обрушиться
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Даже восстановление нормального судоходства через Ормузский пролив не даст Европе избежать экономического удара от долгого прекращения поставок топлива из Персидского залива, поделился оценкой с РИА Новости португальский аналитик Алешандри Геррейру.
"Даже при возвращении Ормузского пролива в норму эффект от этого (для экономики Европы - ред.) все равно не будет немедленным", - сказал Геррейру агентству.
Собеседник подчеркнул, что восстановление нормальных поставок топлива в Европу займет несколько месяцев. В это время ряд секторов экономик европейских стран продолжат нести существенный ущерб, а могут и вовсе обрушиться. В качестве примера последствий закрытия Ормузского пролива, уже настигших Европу, Геррейру привел ситуацию в Португалии. Там цена литра бензина превысила отметку в два евро.
"Такой уровень цен наблюдался только при других экономических кризисах в прошлом", - подчеркнул аналитик.
В пятницу глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Ормузский пролив полностью открыт для коммерческих судов на время прекращения огня в Ливане. Однако президент США Дональд Трамп заявил, что блокада Штатами морских портов Ирана все равно останется в силе до полной реализации сделки с Тегераном. Впоследствии ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана с вечера субботы перекрыли Ормузский пролив, это продлится до полного снятия морской блокады иранских портов со стороны США, следует из заявления пресс-службы КСИР.
ВМС США начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
В миреОрмузский проливИранСШААббас АракчиДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против ИранаЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала