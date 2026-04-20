СМИ: Франция и Швеция призвали ЕК ограничить импорт из поселений Израиля

- Франция и Швеция призвали Еврокомиссию ввести пошлины и усилить импортный контроль на товары из израильских поселений на Западном берегу реки Иордан.
- Глава евродипломатии Кая Каллас предложила Еврокомиссии пакет мер против Израиля, включая приостановку действия некоторых торговых соглашений.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Франция и Швеция призывают Еврокомиссию усилить импортный контроль и ввести пошлины на товары из израильских поселений на Западном берегу реки Иордан, сообщает издание Euractiv.
Глава евродипломатии Кая Каллас в сентябре 2025 года предложила Еврокомиссии пакет мер против Израиля, включая приостановку действия ряда торговых соглашений. Однако для вступления мер в силу нужно, чтобы Совет ЕС единогласно утвердил предложение Еврокомиссии. Издание EUobserver 16 апреля сообщало, что министры иностранных дел стран ЕС 21 апреля обсудят предложение ввести санкции в отношении Израиля.
"Франция и Швеция призывают Еврокомиссию ужесточить меры в отношении незаконных израильских поселений, предлагая ввести пошлины и усилить импортный контроль на товары, поступающие в ЕС с этих территорий", - пишет издание со ссылкой на внутренний документ.
Как отмечает Euractiv, обе страны считают необходимым срочно усилить давление на Израиль в связи с ускоренным расширением поселений и хотят, чтобы новые варианты решения проблемы были представлены министрам в ближайшие недели.
Израиль 8 февраля утвердил меры по расширению контроля над палестинскими территориями на Западном берегу, включая отмену запрета на продажу земли израильским поселенцам.
В декабре 2016 года Совет безопасности ООН принял резолюцию 2334 с требованием прекратить израильскую поселенческую деятельность. Израиль отказался выполнять положения этого документа. Совбез израильского правительства в декабре 2025 года одобрил создание 19 новых поселений на Западном берегу реки Иордан.