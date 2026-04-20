17:12 20.04.2026 (обновлено: 17:38 20.04.2026)
Досрочный период ЕГЭ-2026 прошел в штатном режиме и без сбоев

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Досрочный период ЕГЭ 2026 года прошел без сбоев, в штатном режиме.
  • В досрочной сдаче ЕГЭ приняли участие 2236 человек, для проведения экзаменов задействовали 113 пунктов в 69 регионах России.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Досрочный период единого государственного экзамена (ЕГЭ) 2026 года прошел без сбоев, в штатном режиме, сообщается на официальном сайте Рособрнадзора.
"Досрочный период ЕГЭ 2026 года прошел без сбоев, в штатном режиме. Экзамены проходили с 20 марта по 20 апреля, всего в них приняли участие 2236 человек", - говорится в сообщении.
Как уточняется на сайте, для проведения ЕГЭ в досрочный период было задействовано 113 пунктов проведения экзаменов (ППЭ) в 69 регионах России, организацию экзаменов обеспечивали более 2 тысяч работников ППЭ.
Сдача единого государственного экзамена - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
Рособрнадзор определил порядок проведения ЕГЭ в 2026 году
15 апреля, 02:29
 
