Адвокат объяснил, как будут проверять "карточные доходы" россиян

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Государство запускает новую систему контроля за доходами граждан на банковских картах. О том, как она будет работать, агентству “Прайм” рассказал адвокат, эксперт Института экономики роста им. П.А. Столыпина Дмитрий Григориади.
"Отправной точкой станет превышение порога в 2,4 миллиона рублей незадекларированного дохода в год. Но сам по себе порог — не единственный триггер. Налоговую будет интересовать именно совокупность признаков, указывающих на скрытый бизнес", — пояснил Григориади.
Как это будет работать: Банк России анализирует операции по счетам и передаёт данные о подозрительных транзакциях в ФНС. Налоговая запрашивает у банков выписки. Ключевые признаки: системность поступлений, много разных отправителей, несоответствие сумм официальному доходу. Под прицел попадут репетиторы, косметологи, арендодатели, продавцы в соцсетях — все, кто ведёт бизнес без регистрации.
Переводы от близких родственников (подарки, возвраты долгов) под контроль не попадают. Григориади советует указывать в платежах назначение: "подарок", "возврат долга", а при крупных суммах оформлять расписку. По оценке ФНС, новая система принесёт бюджету не менее 49 миллиардов рублей ежегодно.