02:03 20.04.2026
Россия прикладывала все усилия для деэскалации, заявил посол в Исламабаде

Посол России в Пакистане Альберт Хорев. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол РФ в Исламабаде заявил, что Россия с самого начала агрессии США и Израиля против Ирана прикладывала все усилия для предотвращения дальнейшей эскалации.
  • По словам Хорева, российское руководство находится в постоянном контакте со своими региональными партнерами, включая Иран и другие страны Персидского залива.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Россия с самого начала агрессии США и Израиля против Ирана прикладывала все усилия для предотвращения дальнейшей эскалации, заявил посол РФ в Исламабаде Альберт Хорев.
В воскресенье президент США Дональд Трамп сообщил, что его представители направляются в Исламабад для участия в переговорах по Ирану. Американский постпред при ООН Майк Уолтц утверждал, что переговоры США и Ирана возобновятся в ближайшие 24 часа, однако агентство IRNA передало, что Иран отказался от участия во втором раунде переговоров.
"С самого начала неспровоцированной вооруженной агрессии США и Израиля против Ирана наша страна прикладывала все усилия для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта. Российское руководство находится в постоянном контакте со своими региональными партнерами, включая Иран, Бахрейн, Египет, Ирак, Катар, ОАЭ, Оман, Саудовскую Аравию и Турцию", - сказал "Известиям" дипломат.
Он отметил, что Москва неизменно подчеркивала необходимость прекращения любых враждебных действий, от которых страдают страны Персидского залива, особенно их гражданская инфраструктура.
Хорев подчеркнул, что Россия поддерживает продолжение политико-дипломатических усилий между США и Ираном при посредничестве Пакистана, надеется, что стороны проявят ответственный подход к долгосрочному урегулированию конфликта.
В пятницу глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Ормузский пролив полностью открыт для коммерческих судов на время прекращения огня в Ливане. Однако Трамп заявил, что блокада Штатами морских портов Ирана все равно останется в силе до полной реализации сделки с Тегераном. Впоследствии ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана с вечера субботы перекрыли Ормузский пролив, это продлится до полного снятия морской блокады иранских портов со стороны США, следует из заявления пресс-службы КСИР.
В миреИранСШАРоссияДональд ТрампМайк УолтцАббас АракчиООНВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
