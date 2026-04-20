Россия прикладывала все усилия для деэскалации, заявил посол в Исламабаде

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Россия с самого начала агрессии США и Израиля против Ирана прикладывала все усилия для предотвращения дальнейшей эскалации, заявил посол РФ в Исламабаде Альберт Хорев.
В воскресенье президент США Дональд Трамп сообщил, что его представители направляются в Исламабад для участия в переговорах по Ирану. Американский постпред при ООН Майк Уолтц утверждал, что переговоры США и Ирана возобновятся в ближайшие 24 часа, однако агентство IRNA передало, что Иран отказался от участия во втором раунде переговоров.
"С самого начала неспровоцированной вооруженной агрессии США и Израиля против Ирана наша страна прикладывала все усилия для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта. Российское руководство находится в постоянном контакте со своими региональными партнерами, включая Иран, Бахрейн, Египет, Ирак, Катар, ОАЭ, Оман, Саудовскую Аравию и Турцию", - сказал "Известиям" дипломат.
Он отметил, что Москва неизменно подчеркивала необходимость прекращения любых враждебных действий, от которых страдают страны Персидского залива, особенно их гражданская инфраструктура.
В пятницу глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Ормузский пролив полностью открыт для коммерческих судов на время прекращения огня в Ливане. Однако Трамп заявил, что блокада Штатами морских портов Ирана все равно останется в силе до полной реализации сделки с Тегераном. Впоследствии ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана с вечера субботы перекрыли Ормузский пролив, это продлится до полного снятия морской блокады иранских портов со стороны США, следует из заявления пресс-службы КСИР.
18 апреля, 07:39