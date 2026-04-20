Диетолог рассказала о вреде переедания протеиновых батончиков

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Частое употребление протеиновых батончиков может нарушить чувство насыщения, ультраобработанная текстура хуже активирует механизмы насыщения, поэтому мозг "не засчитывает" батончик как полноценную еду, рассказала диетолог, нутрициолог София Кованова.

"При частом употреблении протеиновых батончиков может нарушиться чувство насыщения. Ультраобработанная текстура требует меньше жевания, а значит, хуже активирует механизмы насыщения, поэтому мозг "не засчитывает" батончик как полноценную еду", - пояснила эксперт в беседе с aif.ru

Кованова отметила, что регулярное поступление полиолов, эмульгаторов и изолятов может менять микробиоту кишечника и усиливать низкоуровневое воспаление, также может возникать вздутие из-за подсластителей в составе.

"Если на упаковке написано ПП, значит, можно съесть больше? Но не все, что написано, правда. Как замена сладкому - спорно, но работает, если контролировать употребление таких батончиков. Оптимально употреблять не более 1 батончика в день как перекус, но не в качестве замены полноценному приему пищи", - добавила она.

Говоря о батончиках из орехов и мюсли, Кованова обратила внимание, что они в основном содержат лишь жиры.

"Нередко по калорийности эти 50 грамм батончика - как полноценный приём пищи. Если жиров не доедаете, то можно съесть 1 штуку в день", - уточнила эксперт.