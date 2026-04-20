Диетолог рассказала, в чем главная опасность энергетиков

ВАШИНГТОН, 20 апр – РИА Новости. Основная опасность энергетических напитков вопреки распространенному представлению связана с высоким содержанием сахара, а не только кофеина, заявила в интервью РИА Новости диетолог из Канады Марина Вилкова.

"Основным ингредиентом в таких напитках, как правило, является сахар, который и даёт ощущение высокой энергии. Это крайне опасно и вредно, поскольку если это глюкозный сироп, то организм в ответ выделяет инсулин, и со временем такие продукты могут вызвать устойчивость к нему", - сказала Вилкова.

По ее словам, резкие скачки уровня сахара в крови могут негативно влиять на сосуды и общее состояние организма. Она сравнила этот эффект с "американскими горками", когда за кратковременным приливом энергии следует резкое ухудшение самочувствия.

"Этот эффект хорошо виден на примере детей на дне рождения, когда они поели торт, начали бегать, а потом у них случается спад, истерика, и ребёнок не может себя контролировать, потому что у него сначала был повышенный сахар в крови, а затем он резко снизился", - пояснила она.

Диетолог отметила, что содержание кофеина в большинстве энергетических напитков сопоставимо с чашкой кофе. По ее мнению, при необходимости лучше отдать предпочтение именно кофе, однако и его употребление требует умеренности.

"Остальные ингредиенты, кроме сахара и кофе, не несут особой угрозы для здоровья и могут быть даже минимально полезны", - добавила Вилкова.