Диетолог рассказала, в чем главная опасность энергетиков
02:16 20.04.2026 (обновлено: 09:51 20.04.2026)
Диетолог рассказала, в чем главная опасность энергетиков

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главная опасность энергетических напитков связана с высоким содержанием сахара, а не только кофеина, заявила диетолог Марина Вилкова.
  • Резкие скачки уровня сахара в крови могут негативно влиять на сосуды и общее состояние организма, а со временем такие продукты могут вызвать устойчивость к инсулину.
  • Содержание кофеина в большинстве энергетических напитков сопоставимо с чашкой кофе, и при необходимости лучше отдать предпочтение ему.
ВАШИНГТОН, 20 апр – РИА Новости. Основная опасность энергетических напитков вопреки распространенному представлению связана с высоким содержанием сахара, а не только кофеина, заявила в интервью РИА Новости диетолог из Канады Марина Вилкова.
"Основным ингредиентом в таких напитках, как правило, является сахар, который и даёт ощущение высокой энергии. Это крайне опасно и вредно, поскольку если это глюкозный сироп, то организм в ответ выделяет инсулин, и со временем такие продукты могут вызвать устойчивость к нему", - сказала Вилкова.
Бармен разливает напитки в баре - РИА Новости, 1920, 04.04.2026
Кардиолог объяснила, почему опасно сочетать энергетики и алкоголь
4 апреля, 04:28
По ее словам, резкие скачки уровня сахара в крови могут негативно влиять на сосуды и общее состояние организма. Она сравнила этот эффект с "американскими горками", когда за кратковременным приливом энергии следует резкое ухудшение самочувствия.
"Этот эффект хорошо виден на примере детей на дне рождения, когда они поели торт, начали бегать, а потом у них случается спад, истерика, и ребёнок не может себя контролировать, потому что у него сначала был повышенный сахар в крови, а затем он резко снизился", - пояснила она.
Диетолог отметила, что содержание кофеина в большинстве энергетических напитков сопоставимо с чашкой кофе. По ее мнению, при необходимости лучше отдать предпочтение именно кофе, однако и его употребление требует умеренности.
"Остальные ингредиенты, кроме сахара и кофе, не несут особой угрозы для здоровья и могут быть даже минимально полезны", - добавила Вилкова.
Как уточнила специалист, речь в первую очередь идет о витаминах группы B. При этом при их дефиците целесообразнее использовать специализированные витаминные комплексы, где дозировки сбалансированы.
Счастливая пара пьет кофе на улице - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Врач рассказала, чем грозит употребление четырех чашек кофе в день
26 ноября 2025, 03:52
 
