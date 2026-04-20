В России появился регистр пациентов с сахарным диабетом - РИА Новости, 20.04.2026
03:29 20.04.2026 (обновлено: 04:35 20.04.2026)
В России появился регистр пациентов с сахарным диабетом

В России запустили регистр с данными о пациентах с сахарным диабетом

Проверка уровня сахара в крови глюкометром
Проверка уровня сахара в крови глюкометром - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
© Depositphotos.com / Andrey Popov
Проверка уровня сахара в крови глюкометром. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В России появился регистр пациентов с сахарным диабетом.
  • В регистре содержится как информация о каждом пациенте, так и обобщенные сведения.
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Регистр с данными о пациентах с сахарным диабетом запустили в России, он содержит информацию о каждом пациенте и обобщенные сведения, следует из правительственного документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
В разделе информации о каждом пациенте указаны назначенные сахароснижающие лекарственные препараты (дозировка, частота и кратности применения), сведения об используемых медизделиях для мониторинга уровня сахара в крови и имплантации инсулиновой помпы. Также там есть данные о дате выявления осложнения сахарного диабета.
Сахарный диабет - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
"Тихий убийца": неожиданные признаки диабета, которые легко пропустить
7 апреля, 17:55
Обобщенные сведения содержат информацию в процентах об охвате пациентов с сахарным диабетом лекарственным обеспечением и мониторингом уровня глюкозы в крови.
Также в регистре есть данные о доле детей в возрасте 2-17 лет с сахарным диабетом и беременных женщинах, обеспеченных медизделиями для непрерывного мониторинга уровня глюкозы в крови. Еще обобщенные сведения содержат информацию о пациентах с диабетом, у которых нет в течение года осложнений.
С 1 марта в России начали действовать правила ведения регистра лиц с отдельными заболеваниями, в него вошли 12 социально значимых заболеваний, в том числе сахарный диабет. Они будут действовать в течение шести лет.
Прием у врача - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
Эндокринолог рассказала, как снизить риски развития сахарного диабета
31 марта, 03:08
 
