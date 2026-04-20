В России появился регистр пациентов с сахарным диабетом.

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Регистр с данными о пациентах с сахарным диабетом запустили в России, он содержит информацию о каждом пациенте и обобщенные сведения, следует из правительственного документа, с которым ознакомилось РИА Новости.

В разделе информации о каждом пациенте указаны назначенные сахароснижающие лекарственные препараты (дозировка, частота и кратности применения), сведения об используемых медизделиях для мониторинга уровня сахара в крови и имплантации инсулиновой помпы. Также там есть данные о дате выявления осложнения сахарного диабета.

Обобщенные сведения содержат информацию в процентах об охвате пациентов с сахарным диабетом лекарственным обеспечением и мониторингом уровня глюкозы в крови.

Также в регистре есть данные о доле детей в возрасте 2-17 лет с сахарным диабетом и беременных женщинах, обеспеченных медизделиями для непрерывного мониторинга уровня глюкозы в крови. Еще обобщенные сведения содержат информацию о пациентах с диабетом, у которых нет в течение года осложнений.