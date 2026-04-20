10:53 20.04.2026 (обновлено: 11:14 20.04.2026)
В Ростове-на-Дону возбудили дело из-за тигра, прыгнувшего в зрительный зал

© Кадр видео из соцсетей
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ростове-на-Дону тигр выпрыгнул в зрительный зал во время циркового представления.
  • Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
  • Следователи предварительно установили, что защитная сетка, предназначенная для ограждения арены, упала.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 апр - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после того, как тигр прыгнул в зал во время выступления в цирке в Ростове-на-Дону, сообщает СУСК России по Ростовской области.
Ранее следователи организовали проверку информации, распространенной в СМИ о происшествии в цирке.
"По результатам проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что в ходе циркового представления с участием тигров защитная сетка, предназначенная для ограждения арены, упала. Один из тигров выпрыгнул за пределы арены и оказался в зрительном зале, где в тот момент находились посетители цирка. Никто не пострадал. Тигра поймали и вернули в вольер.
