В Ростове-на-Дону возбудили дело из-за тигра, прыгнувшего в зрительный зал

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 апр - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после того, как тигр прыгнул в зал во время выступления в цирке в Ростове-на-Дону, сообщает СУСК России по Ростовской области.

Предварительно установлено, что в ходе циркового представления с участием тигров защитная сетка, предназначенная для ограждения арены, упала. Один из тигров выпрыгнул за пределы арены и оказался в зрительном зале, где в тот момент находились посетители цирка. Никто не пострадал. Тигра поймали и вернули в вольер.