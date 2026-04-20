Случившееся на встрече Мерца и Зеленского из-за России вызвало ярость в ФРГ - РИА Новости, 20.04.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:50 20.04.2026 (обновлено: 10:16 20.04.2026)
Случившееся на встрече Мерца и Зеленского из-за России вызвало ярость в ФРГ

Дагделен: итоги встречи Мерца и Зеленского грозят апокалипсисом

Владимир Зеленский и Фридрих Мерц во время пресс-конференции в Берлине - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
Владимир Зеленский и Фридрих Мерц во время пресс-конференции в Берлине
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На встрече канцлера Германии Фридриха Мерца с Владимиром Зеленским были подписаны соглашения о передаче ВСУ систем противовоздушной обороны.
  • Согласованы документы о поставках и финансировании производства вооружения на четыре миллиарда евро.
  • Внешнеполитический эксперт немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен выразила опасения по поводу риска эскалации конфликта с ядерной державой и создания немецко-украинского военно-промышленного комплекса.
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Итоги встречи канцлера Германии Фридриха Мерца с Владимиром Зеленским грозят серьезными последствиями, написала внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен в соцсети X.
На прошедших во вторник переговорах были подписаны соглашения о передаче ВСУ систем противовоздушной обороны, а также согласованы документы о поставках и финансировании производства вооружения на четыре миллиарда евро.
"Риск скатиться к апокалипсису, фактически объявив войну ядерной державе, проистекает из менталитета, который фатально напоминает политику времен двух мировых войн. Это безумие может увлечь нас всех в бездну", — говорится в публикации.

Она добавила, что вместо того, чтобы добиваться мира, правительство Германии создает немецко-украинский военно-промышленный комплекс, совместно производя беспилотники и оружие большой дальности для борьбы с Россией, полностью оставляя выбор целей на усмотрение Киева.
