В Чувашии руководителя строительной фирмы будут судить за мошенничество

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 апр - РИА Новости. Руководительница строительной организации в Чувашии предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве в сфере строительства, в результате которого 9 семьям причинен ущерб в сумме около 50 миллионов рублей, сообщает МВД региона.

"В декабре 2024 года в полицию обратилась жительница Чебоксар . Запланировав строительство дома, она оформила ипотечный кредит и в сентябре 2023 года заключила договор подряда с одной из строительных организаций, руководителем которой является 41-летняя предпринимательница. Фирма должна была завершить работу к маю 2024 года, но, несмотря на полную оплату услуг заказчицей, обязательств не выполнила. Ущерб превысил 5 миллионов рублей", - говорится в сообщении

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции У МВД России по городу Чебоксары провели проверку, в ходе которой стало известно и о других фактах обмана граждан. В течение 2025 года в полицию обратилось еще 8 человек, с которыми руководитель фирмы ранее заключила договоры на строительство частных домов в Чебоксарах, а также Чебоксарском и Канашском округах, однако в большинстве случаев строительство даже не было начато.

"В общей сложности потерпевшим причинен ущерб в сумме около 50 миллионов рублей", - отмечается в сообщении.

Было возбуждено уголовное дело по 9 эпизодам мошенничества в особо крупном размере, на денежные средства и автомобиль обвиняемой судом наложен арест.