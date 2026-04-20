В Чувашии руководителя строительной фирмы будут судить за мошенничество - РИА Новости, 20.04.2026
13:33 20.04.2026
В Чувашии руководителя строительной фирмы будут судить за мошенничество

© РИА Новости / Владимир Федоренко — Молоток судьи
Молоток судьи. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Руководительницу строительной организации в Чувашии будут судить за мошенничество в сфере строительства.
  • Ущерб от действий обвиняемой составил около 50 миллионов рублей, пострадали 9 семей.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 апр - РИА Новости. Руководительница строительной организации в Чувашии предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве в сфере строительства, в результате которого 9 семьям причинен ущерб в сумме около 50 миллионов рублей, сообщает МВД региона.
"В декабре 2024 года в полицию обратилась жительница Чебоксар. Запланировав строительство дома, она оформила ипотечный кредит и в сентябре 2023 года заключила договор подряда с одной из строительных организаций, руководителем которой является 41-летняя предпринимательница. Фирма должна была завершить работу к маю 2024 года, но, несмотря на полную оплату услуг заказчицей, обязательств не выполнила. Ущерб превысил 5 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Александр Тер-Аванесов - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
Суд заочно арестовал бывшего вице-президента банка ВТБ за мошенничество
Вчера, 11:36
Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Чебоксары провели проверку, в ходе которой стало известно и о других фактах обмана граждан. В течение 2025 года в полицию обратилось еще 8 человек, с которыми руководитель фирмы ранее заключила договоры на строительство частных домов в Чебоксарах, а также Чебоксарском и Канашском округах, однако в большинстве случаев строительство даже не было начато.
"В общей сложности потерпевшим причинен ущерб в сумме около 50 миллионов рублей", - отмечается в сообщении.
Было возбуждено уголовное дело по 9 эпизодам мошенничества в особо крупном размере, на денежные средства и автомобиль обвиняемой судом наложен арест.
"Материалы дела направлены для рассмотрения в Московский районный суд Чебоксар", - подчеркивается в сообщении.
Суд - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
Суд отпустил из СИЗО замглавы Росгидромета Радькову
17 апреля, 23:24
 
ПроисшествияЧебоксарыМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
