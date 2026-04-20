С заседания палаты общин выгнали депутатов, назвавших Стармера лжецом

21:23 20.04.2026 (обновлено: 23:00 20.04.2026)
ЛОНДОН, 20 апр — РИА Новости. С заседания палаты общин выгнали двух депутатов, обвинивших британского премьера Кира Стармера во лжи из-за скандала с Джеффри Эпштейном.
Во время встречи с парламентариями глава правительства настаивал, что не был в курсе ситуации с назначением послом в США Питера Мандельсона, связанного с американским финансистом. Ранее он не прошел внутреннюю проверку безопасности МИД королевства, но все равно получил должность. Дипломата уволили в прошлом сентябре.
В ответ на это депутат от правой партии Reform UK Ли Андерсон назвал Стармера лжецом. Спикер палаты общин Линдси Хойл потребовал от него опровергнуть эти слова, но получил отказ. Затем парламентарий покинул помещение.
"Ему (Стармеру. — Прим. ред.) никто не верит. Общественность ему не верит. Депутаты ему не верят. Его собственные доверчивые сторонники не верят ему. Так премьер-министр согласен со мной? Он лгал", — отметил Андерсон.

Депутат от левой партии Your Party Зара Султана также посчитала, что глава правительства обманывает британцев. Чтобы выгнать ее с заседания, парламенту пришлось принять отдельную резолюцию.
На прошлой неделе газета Telegraph сообщила, что Стармер уволил главу дипслужбы Олли Роббинса из-за утраты доверия. Поводом для этого могла послужить информация о том, что МИД не прислушался к выводам Службы безопасности и, не сообщив о них Даунинг-стрит, назначил Мандельсона послом в Вашингтоне.
До этого из-за скандала вокруг связей дипломата с Эпштейном ушли в отставку несколько чиновников, включая главу аппарата Стармера Моргана Максуини.
